Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес без фундамента: как вы сами рушите своё тело, игнорируя эти упражнения
Мозга нет — разум есть: древние организмы, которые умеют решать лабиринты и помнить
Никита Ефремов рассказал о встрече с освободившимся отцом: какие противоречивые чувства он испытал
Егору Криду присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана: чем недовольны россияне
Замороженные деньги России: Италия против спасения Украины
Бензиновый шторм: Россия в шаге от нового ценового взрыва
Европа прикусила язык: США диктуют условия по Украине без обсуждения
Вашингтон внезапно отменил встречу Лаврова и Рубио: что скрывается за дипломатической паузой
Тайные объекты под охраной: новый закон меняет правила игры в России

Забудьте про риски: эти способы заработка спасли тысячи начинающих инвесторов

1:28
Экономика

Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сложными инструментами и рисковыми активами, сейчас можно получать высокий доход от надежных облигаций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Вклад денег
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вклад денег

Он подчеркнул, что в нынешних условиях облигации — наиболее рациональный выбор для тех, кто только начинает инвестировать. По его словам, ставки сегодня позволяют зарабатывать выше инфляции без необходимости рисковать капиталом. Особенно привлекательны бумаги крупных компаний и государства, которые обеспечивают стабильность вложений и предсказуемый доход.

"Есть облигации надежных корпораций, таких как Норильский Никель, РЖД, Лукоил, Сбербанк, — они дают 16–17% годовых. Государственные облигации при этом обеспечивают около 14,5–15% доходности. Это высокий уровень для начинающего инвестора, который хочет сохранить и приумножить капитал", — пояснил Коган.

По его словам, в условиях возможного снижения ключевой ставки стоимость таких бумаг может дополнительно вырасти, что увеличит общую прибыльность вложений. Эксперт подчеркнул, что на старте не стоит гнаться за сложными стратегиями — надежные облигации сегодня дают все возможности для уверенного начала инвестиций.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Последние материалы
Фитнес без фундамента: как вы сами рушите своё тело, игнорируя эти упражнения
Мозга нет — разум есть: древние организмы, которые умеют решать лабиринты и помнить
Никита Ефремов рассказал о встрече с освободившимся отцом: какие противоречивые чувства он испытал
Егору Криду присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана: чем недовольны россияне
Замороженные деньги России: Италия против спасения Украины
Забудьте про риски: эти способы заработка спасли тысячи начинающих инвесторов
Бензиновый шторм: Россия в шаге от нового ценового взрыва
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость
Европа прикусила язык: США диктуют условия по Украине без обсуждения
Вашингтон внезапно отменил встречу Лаврова и Рубио: что скрывается за дипломатической паузой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.