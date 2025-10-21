Забудьте про риски: эти способы заработка спасли тысячи начинающих инвесторов

Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сложными инструментами и рисковыми активами, сейчас можно получать высокий доход от надежных облигаций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях облигации — наиболее рациональный выбор для тех, кто только начинает инвестировать. По его словам, ставки сегодня позволяют зарабатывать выше инфляции без необходимости рисковать капиталом. Особенно привлекательны бумаги крупных компаний и государства, которые обеспечивают стабильность вложений и предсказуемый доход.

"Есть облигации надежных корпораций, таких как Норильский Никель, РЖД, Лукоил, Сбербанк, — они дают 16–17% годовых. Государственные облигации при этом обеспечивают около 14,5–15% доходности. Это высокий уровень для начинающего инвестора, который хочет сохранить и приумножить капитал", — пояснил Коган.

По его словам, в условиях возможного снижения ключевой ставки стоимость таких бумаг может дополнительно вырасти, что увеличит общую прибыльность вложений. Эксперт подчеркнул, что на старте не стоит гнаться за сложными стратегиями — надежные облигации сегодня дают все возможности для уверенного начала инвестиций.