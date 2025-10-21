Трамп ставит на Австралию: сможет ли миллиардный план одолеть китайскую монополию на рынке редкоземельных

Поддержка Дональдом Трампом проекта по критически важным полезным ископаемым в Австралии обещает значительное финансирование для данной отрасли, однако эксперты считают, что президенту США потребуется время, чтобы вывести цепочку поставок из-под контроля Китая и ослабить его доминирование на рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

Соглашение США и Австралии

В рамках масштабного соглашения, подписанного в понедельник, США и Австралия согласились выделить 3 миллиарда долларов на проекты по добыче и переработке полезных ископаемых, а также установить минимальные цены на критически важные минералы, что давно требовали западные горнодобывающие компании. Ожидается также подписание соглашения о финансировании.

Инвестиции и прогнозы

Белый дом сообщил, что инвестиции США позволят открыть месторождения критически важных ископаемых на сумму 53 миллиарда долларов. Трамп заявил, что через год в Америке будет столько критически важных минералов, что "будете думать, что с ними делать", пишет Reuters.

Скепсис экспертов

Однако эксперты горнодобывающей отрасли, собравшиеся на конференции в Сиднее, отнеслись скептически к срокам, заявленным Трампом. Аналитик Barrenjoey Дэн Морган отметил, что реализация проектов к 2027 году будет крайне сложной задачей. По его словам, резкого роста предложения не стоит ожидать в ближайший год, это может произойти только через 5-7 лет.

Контроль Китая над рынком

На данный момент Китай контролирует 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов, важных для многих отраслей, таких как экология и оборона. С учетом нестабильной ситуации в торговых отношениях и безопасности, США и их союзники стремятся ослабить влияние Китая.

Цены на редкоземельные металлы

В последние месяцы цены на переработанные редкоземельные металлы начали расти — в августе базовые цены на оксид неодима и празеодима увеличились на 40%, достигнув 88 долларов за килограмм. Это свидетельствует о растущем давлении на мировой рынок.