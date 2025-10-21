Столичная реновация ускоряется: в новые квартиры переедут более 200 тысяч москвичей

Власти столицы продолжают реализацию крупнейшего градостроительного проекта России - программы реновации. Согласно проекту бюджета, на её реализацию в 2024–2026 годах будет направлено более 1 трлн рублей. Эти средства пойдут на строительство 6,5 млн кв. м жилья, из которых 6,2 млн кв. м составят дома, возводимые в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"На реализацию программы реновации в проекте бюджета столицы предусмотрены ассигнования в объёме около 1 трлн рублей. Для реализации городских жилищных программ планируется построить 6,5 млн кв. м жилья, из которых 6,2 млн кв. м — по программе реновации", — уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Переселение москвичей ускоряется

По данным мэрии, в ближайшие три года более 200 тысяч жителей Москвы получат новые квартиры. Это на 50 % больше, чем за предыдущий аналогичный период. Рост показателей связан с ускорением темпов строительства и расширением инфраструктуры в районах, где ведётся переселение.

"В новые квартиры в ближайшие три года переедут или начнут переселение свыше 200 тысяч жителей столицы. Это станет возможным благодаря росту объёмов ввода жилья и активной реализации стартовых площадок", — сообщили в мэрии Москвы.

Программа реновации: комплексный подход

Программа реновации — это не только строительство современных жилых домов, но и полное обновление городской среды. Вместе с жильём создаются объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные центры. В новых кварталах обустраиваются благоустроенные дворы, парки и площадки для отдыха.

"Программа реновации включает не только строительство домов, но и создание современной городской среды — с детскими садами, школами, поликлиниками и спортивными объектами. Она направлена на то, чтобы люди получали не просто новое жильё, а новое качество жизни", — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в эфире телеканала "Москва 24".

Первые этажи новых домов предназначены для социально значимых объектов — магазинов, аптек, кафе, центров услуг и спорта. Особое внимание уделяется озеленению дворов и благоустройству общественных пространств.

"Безопасность жителей обеспечивается современной системой видеонаблюдения и умным освещением, а каждый двор проектируется с учётом принципов устойчивого и комфортного города", — отметили в Департаменте строительства Москвы.

Масштабы и достижения программы

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году и стала крупнейшим проектом модернизации жилого фонда в истории Москвы. В неё вошли 5175 домов, где проживает более 1 миллиона человек.

"Реновация — это масштабный проект обновления городской среды, который позволяет москвичам получить современные квартиры и инфраструктуру в привычных районах проживания", — ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на заседании правительства столицы.

С начала реализации программы в Москве уже введено в эксплуатацию более 13 млн кв. м нового жилья, а около 200 тысяч человек переехали в новые дома. В планах на 2024-2026 годы — ускорение переселения и развитие стартовых площадок в каждом округе города.

Приоритеты на 2024-2026 годы

Согласно данным Департамента финансов Москвы, расходы на реализацию городских жилищных программ, включая реновацию, превысят 1 трлн рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию сотни новых корпусов и обеспечить жильём десятки тысяч семей.

"Реновация — это инвестиции не только в жилой фонд, но и в социальное благополучие москвичей. Мы создаём новые кварталы, комфортные для жизни, с современными школами, поликлиниками и транспортом", — отметил Андрей Бочкарёв, комментируя итоги заседания правительства Москвы.

По словам чиновника, реновация даёт значительный мультипликативный эффект для экономики города — создаёт рабочие места, стимулирует развитие строительной отрасли и малого бизнеса.

FAQ

Какой объём средств выделен на реновацию

Более 1 трлн рублей на 2024-2026 годы.

Сколько жилья будет построено

Около 6,5 млн кв. м, из которых 6,2 млн кв. м — по программе реновации.

Сколько москвичей получат новые квартиры

Более 200 тысяч человек переедут в ближайшие три года.

Когда завершится программа реновации

По плану — к 2032 году.

Исторический контекст

Программа реновации утверждена в 2017 году после принятия Федерального закона № 141-ФЗ.

В программу включено 5175 домов, признанных подлежащими сносу.

Первая волна переселения началась в 2018 году.

К 2032 году власти планируют завершить переселение всех участников программы.

Три интересных факта

Все квартиры в новых домах реновации передаются жителям с полной отделкой и встроенной кухней.

Новые кварталы строятся по принципу "город в городе", с шаговой доступностью школ, детсадов, медучреждений и магазинов.

Программа реализуется в каждом административном округе Москвы, включая новые территории (ТиНАО).