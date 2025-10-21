Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука нашла кнопку старости: в каком возрасте организм включает биологический таймер
Что произошло на юбилее Михалкова? Садальский рассказал забавную историю о Юрие Башмете и Путине
Кошка смотрит в стену и толстеет: как превратить дом в территорию для охоты и игры
Туристы едут за пляжем, а находят древний город: это озеро меняет представление об отдыхе
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму
Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке

Новое сердце российского бизнеса: как один знак объединит компании с социальной миссией

7:43
Экономика

Большинство российских социальных предпринимателей положительно оценили инициативу о создании единого знака, который будет обозначать компании, работающие в сфере решения социальных задач. Согласно результатам опроса, проведённого Фондом "Наше будущее", 86 % предпринимателей готовы использовать новый знак в своём брендинге, а 93 % считают, что российский рынок действительно нуждается в такой маркировке.

"Идея единого узнаваемого знака востребована большинством участников рынка. 93 % респондентов заявили о необходимости такой маркировки: 46,5 % убеждены, что отечественный рынок в ней 'очень нуждается', и ещё 46,5 % выбрали вариант 'скорее нуждается'", — сообщили представители Фонда "Наше будущее" в официальном комментарии ТАСС.

Новый символ социального бизнеса

Единый знак "Социальный предприниматель" был представлен ранее в рамках конкурса "Доброе дело". Его дизайн представляет собой сердце, выполненное в зелёном, розовом и светло-коричневом оттенках, с надписью "Социальный предприниматель" на белом фоне. Знак призван повысить узнаваемость компаний, реализующих социальные проекты, и укрепить доверие потребителей к этому сектору.

"Мы видим, что запрос на единый знак социального предпринимателя назрел. И особенно важно, что предприниматели сами демонстрируют готовность использовать этот инструмент. Ведь маркировка позволит бизнесу выделяться на рынке и станет дополнительным каналом коммуникации с потребителями", — заявила директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева в беседе с корреспондентом ТАСС.

Она подчеркнула, что внедрение символа должно происходить при поддержке государства и широкой информационной кампании, чтобы знак стал узнаваемым для граждан по всей стране.

Как проводилось исследование

Онлайн-опрос Фонда "Наше будущее" был проведён методом анкетирования. В нём приняли участие 100 социальных предпринимателей, внесённых в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС России) и имеющих подтверждённый статус социального предприятия.

Опрос был посвящён теме маркировки и восприятию знака "Социальный предприниматель" в контексте развития отрасли.

Результаты опроса

По данным фонда:

  • 93 % участников считают, что рынок нуждается в едином символе;
  • 82 % уверены, что знак повысит узнаваемость социального сектора;
  • 90 % связывают использование знака с ростом доверия потребителей;
  • 67 % ожидают положительное влияние маркировки на финансовые результаты бизнеса;
  • 86 % готовы включить знак в фирменный стиль, при этом 60,4 % из них выбрали вариант "да, обязательно".

"С точки зрения продвижения социального бизнеса 82 % опрошенных считают, что знак повысил бы узнаваемость сектора: 45,5 % уверены, что он 'значительно помог бы', а 36,6 % — что 'скорее помог бы'", — уточнили в Фонде "Наше будущее", комментируя результаты исследования.

При этом 28,7 % респондентов ожидают "существенный рост" своего бизнеса после внедрения единой маркировки.

Необходимость информационной поддержки

Почти все участники опроса — 94 % — подчеркнули, что успех инициативы зависит от активной информационной кампании. Более 63 % из них назвали коммуникационное сопровождение ключевым фактором успеха.

"Чтобы знак действительно работал, нужно, чтобы люди понимали, кто такие социальные предприниматели, и чем они отличаются от обычного бизнеса. Без информирования населения эффект будет минимальным", — пояснила Наталия Зверева, комментируя итоги опроса для ТАСС.

Барьеры восприятия социального бизнеса

Исследование показало, что проблема узнаваемости и понимания сути социального предпринимательства остаётся актуальной. 73 % опрошенных заявили, что регулярно сталкиваются с непониманием со стороны клиентов и партнёров, а ещё 21,8 % отметили, что это происходит время от времени.

"Социальные предприниматели часто сталкиваются с тем, что потребители не понимают, чем их деятельность отличается от обычного бизнеса. Единый знак может стать важным инструментом, который поможет изменить восприятие отрасли", — подчеркнула директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева в комментарии ТАСС.

Что такое социальное предпринимательство

Социальное предпринимательство — это деятельность, направленная на решение социальных проблем и достижение общественно значимых целей с использованием бизнес-подходов.

Все организации, получившие статус "социального предприятия", внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС России).

Чтобы получить статус социального предприятия, компания должна соответствовать установленным критериям:

  • не менее 50 % сотрудников должны принадлежать к социально уязвимым категориям граждан;
  • предприятие оказывает услуги или производит товары для социально незащищённых групп населения;
  • бизнес может заниматься дошкольным образованием, организацией отдыха детей, обучением волонтёров или развитием инклюзивных практик.

"Социальное предпринимательство — это бизнес с общественной миссией. Введение единого знака поможет сделать эти компании более заметными и понятными для граждан", — пояснила Наталия Зверева в интервью ТАСС.

FAQ

Что представляет собой знак "Социальный предприниматель"

Это предложенный визуальный символ в виде сердца с надписью "Социальный предприниматель", обозначающий принадлежность бизнеса к социальному сектору.

Кто сможет использовать знак

Только компании, внесённые в Единый реестр социальных предприятий ФНС России и добровольно присоединившиеся к программе.

Когда знак начнут использовать официально

Инициатива находится на стадии рассмотрения и обсуждения, окончательное решение о внедрении ещё не принято.

Как знак поможет бизнесу

Он повысит узнаваемость компаний, укрепит доверие потребителей и создаст единый визуальный стандарт для социального сектора.

Исторический контекст

  • Понятие "социальное предпринимательство" закреплено в Федеральном законе № 245-ФЗ от 26 июля 2019 года.
  • Фонд "Наше будущее" основан в 2007 году и стал первым в России институтом поддержки социальных предпринимателей.
  • Единый реестр социальных предприятий ведётся ФНС России с 2020 года.

Три интересных факта

  • В России зарегистрировано более 6 тысяч социальных предприятий, входящих в официальный реестр ФНС.
  • Около 60 % из них работают в сферах образования, экологии, здравоохранения и инклюзии.
  • Введение единого знака "Социальный предприниматель" находится на стадии обсуждения с Минэкономразвития РФ и рядом профильных структур.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Мир. Новости мира
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Авто
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Последние материалы
Туристы едут за пляжем, а находят древний город: это озеро меняет представление об отдыхе
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму
Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке
Тоска в глазах и вой в коридоре: как помочь щенку адаптироваться к новому дому без стресса
Когда варенье превращается в десерт: пряный джем, который любят даже те, кто не ест сладкое
Масла, которые способны заменить диету: секрет эфирных масел для стройного тела
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.