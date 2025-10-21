Новое сердце российского бизнеса: как один знак объединит компании с социальной миссией

Большинство российских социальных предпринимателей положительно оценили инициативу о создании единого знака, который будет обозначать компании, работающие в сфере решения социальных задач. Согласно результатам опроса, проведённого Фондом "Наше будущее", 86 % предпринимателей готовы использовать новый знак в своём брендинге, а 93 % считают, что российский рынок действительно нуждается в такой маркировке.

"Идея единого узнаваемого знака востребована большинством участников рынка. 93 % респондентов заявили о необходимости такой маркировки: 46,5 % убеждены, что отечественный рынок в ней 'очень нуждается', и ещё 46,5 % выбрали вариант 'скорее нуждается'", — сообщили представители Фонда "Наше будущее" в официальном комментарии ТАСС.

Новый символ социального бизнеса

Единый знак "Социальный предприниматель" был представлен ранее в рамках конкурса "Доброе дело". Его дизайн представляет собой сердце, выполненное в зелёном, розовом и светло-коричневом оттенках, с надписью "Социальный предприниматель" на белом фоне. Знак призван повысить узнаваемость компаний, реализующих социальные проекты, и укрепить доверие потребителей к этому сектору.

"Мы видим, что запрос на единый знак социального предпринимателя назрел. И особенно важно, что предприниматели сами демонстрируют готовность использовать этот инструмент. Ведь маркировка позволит бизнесу выделяться на рынке и станет дополнительным каналом коммуникации с потребителями", — заявила директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева в беседе с корреспондентом ТАСС.

Она подчеркнула, что внедрение символа должно происходить при поддержке государства и широкой информационной кампании, чтобы знак стал узнаваемым для граждан по всей стране.

Как проводилось исследование

Онлайн-опрос Фонда "Наше будущее" был проведён методом анкетирования. В нём приняли участие 100 социальных предпринимателей, внесённых в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС России) и имеющих подтверждённый статус социального предприятия.

Опрос был посвящён теме маркировки и восприятию знака "Социальный предприниматель" в контексте развития отрасли.

Результаты опроса

По данным фонда:

93 % участников считают, что рынок нуждается в едином символе;

участников считают, что рынок нуждается в едином символе; 82 % уверены, что знак повысит узнаваемость социального сектора;

уверены, что знак повысит узнаваемость социального сектора; 90 % связывают использование знака с ростом доверия потребителей;

связывают использование знака с ростом доверия потребителей; 67 % ожидают положительное влияние маркировки на финансовые результаты бизнеса;

ожидают положительное влияние маркировки на финансовые результаты бизнеса; 86 % готовы включить знак в фирменный стиль, при этом 60,4 % из них выбрали вариант "да, обязательно".

"С точки зрения продвижения социального бизнеса 82 % опрошенных считают, что знак повысил бы узнаваемость сектора: 45,5 % уверены, что он 'значительно помог бы', а 36,6 % — что 'скорее помог бы'", — уточнили в Фонде "Наше будущее", комментируя результаты исследования.

При этом 28,7 % респондентов ожидают "существенный рост" своего бизнеса после внедрения единой маркировки.

Необходимость информационной поддержки

Почти все участники опроса — 94 % — подчеркнули, что успех инициативы зависит от активной информационной кампании. Более 63 % из них назвали коммуникационное сопровождение ключевым фактором успеха.

"Чтобы знак действительно работал, нужно, чтобы люди понимали, кто такие социальные предприниматели, и чем они отличаются от обычного бизнеса. Без информирования населения эффект будет минимальным", — пояснила Наталия Зверева, комментируя итоги опроса для ТАСС.

Барьеры восприятия социального бизнеса

Исследование показало, что проблема узнаваемости и понимания сути социального предпринимательства остаётся актуальной. 73 % опрошенных заявили, что регулярно сталкиваются с непониманием со стороны клиентов и партнёров, а ещё 21,8 % отметили, что это происходит время от времени.

"Социальные предприниматели часто сталкиваются с тем, что потребители не понимают, чем их деятельность отличается от обычного бизнеса. Единый знак может стать важным инструментом, который поможет изменить восприятие отрасли", — подчеркнула директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева в комментарии ТАСС.

Что такое социальное предпринимательство

Социальное предпринимательство — это деятельность, направленная на решение социальных проблем и достижение общественно значимых целей с использованием бизнес-подходов.

Все организации, получившие статус "социального предприятия", внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС России).

Чтобы получить статус социального предприятия, компания должна соответствовать установленным критериям:

не менее 50 % сотрудников должны принадлежать к социально уязвимым категориям граждан;

предприятие оказывает услуги или производит товары для социально незащищённых групп населения;

бизнес может заниматься дошкольным образованием, организацией отдыха детей, обучением волонтёров или развитием инклюзивных практик.

"Социальное предпринимательство — это бизнес с общественной миссией. Введение единого знака поможет сделать эти компании более заметными и понятными для граждан", — пояснила Наталия Зверева в интервью ТАСС.

FAQ

Что представляет собой знак "Социальный предприниматель"

Это предложенный визуальный символ в виде сердца с надписью "Социальный предприниматель", обозначающий принадлежность бизнеса к социальному сектору.

Кто сможет использовать знак

Только компании, внесённые в Единый реестр социальных предприятий ФНС России и добровольно присоединившиеся к программе.

Когда знак начнут использовать официально

Инициатива находится на стадии рассмотрения и обсуждения, окончательное решение о внедрении ещё не принято.

Как знак поможет бизнесу

Он повысит узнаваемость компаний, укрепит доверие потребителей и создаст единый визуальный стандарт для социального сектора.

Исторический контекст

Понятие "социальное предпринимательство" закреплено в Федеральном законе № 245-ФЗ от 26 июля 2019 года.

Фонд "Наше будущее" основан в 2007 году и стал первым в России институтом поддержки социальных предпринимателей.

Единый реестр социальных предприятий ведётся ФНС России с 2020 года.

Три интересных факта

В России зарегистрировано более 6 тысяч социальных предприятий, входящих в официальный реестр ФНС.

Около 60 % из них работают в сферах образования, экологии, здравоохранения и инклюзии.

Введение единого знака "Социальный предприниматель" находится на стадии обсуждения с Минэкономразвития РФ и рядом профильных структур.