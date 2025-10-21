Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерби против шпилек: мужская классика, которая покорила женские гардеробы
Машина предала в самый неподходящий момент: что делать, если двигатель не подаёт признаков жизни
NASA строит город под стеклом: первая колония на Луне уже в планах
Когда каблук становится искусством: как носить самый обсуждаемый тренд 2025 года
Накипь исчезает, а чайник как новый: секреты, которые вам точно подойдут
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Сан-Франциско живёт на отсчёте: под городом просыпается то, что спало сто лет
Живая версия Росомахи ломает себя, чтобы выжить: загадочная амфибия с когтями из собственных костей
Казался просто поролоновым роликом, а оказался личным физиотерапевтом — вот как он творит чудеса с мышцами

Не всё так радужно в Telegram: чьи доходы растут, а чьи — тают на глазах

1:54
Экономика

По итогам трех кварталов 2025 года доходы крупных блогеров в Telegram уменьшились почти на 20%, снизившись с 144 млн руб. до 119 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм

Это стало следствием замедления роста рынка рекламы в мессенджере и изменений в поведении брендов. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Падение количества интеграций

Количество интеграций также сократилось на 29%. Например, у Ксении Собчак доход упал на 10% (с 8,5 до 7,65 млн руб.), у Артемия Лебедева — на 48% (с 11,85 до 6,15 млн руб.), у Димы Масленникова — на 50% (с 6,85 до 3,42 млн руб.), а у Евгения Когана — на 23,8% (с 4,94 до 3,76 млн руб.). Единственным блогером, у кого доход увеличился, стала Ксения Бородина — на 4,5% (с 8,8 до 9,2 млн руб.).

Период перестройки на рынке

Ассоциация отмечает, что рынок сейчас переживает период серьёзной перестройки: компании активно тестируют новые платформы и форматы продвижения. Прогнозируется, что в целом по итогам года объем рекламы у топ-блогеров может вырасти на 3-5% благодаря повышению цен на размещение, хотя количество интеграций, скорее всего, продолжит сокращаться.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Мир. Новости мира
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Последние материалы
Машина предала в самый неподходящий момент: что делать, если двигатель не подаёт признаков жизни
NASA строит город под стеклом: первая колония на Луне уже в планах
Когда каблук становится искусством: как носить самый обсуждаемый тренд 2025 года
Не всё так радужно в Telegram: чьи доходы растут, а чьи — тают на глазах
Накипь исчезает, а чайник как новый: секреты, которые вам точно подойдут
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Сан-Франциско живёт на отсчёте: под городом просыпается то, что спало сто лет
Живая версия Росомахи ломает себя, чтобы выжить: загадочная амфибия с когтями из собственных костей
Казался просто поролоновым роликом, а оказался личным физиотерапевтом — вот как он творит чудеса с мышцами
Молчаливые актёры драмы: 7 пород собак, у которых взгляд сильнее слов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.