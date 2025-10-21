Не всё так радужно в Telegram: чьи доходы растут, а чьи — тают на глазах

Экономика

По итогам трех кварталов 2025 года доходы крупных блогеров в Telegram уменьшились почти на 20%, снизившись с 144 млн руб. до 119 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Это стало следствием замедления роста рынка рекламы в мессенджере и изменений в поведении брендов. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Падение количества интеграций

Количество интеграций также сократилось на 29%. Например, у Ксении Собчак доход упал на 10% (с 8,5 до 7,65 млн руб.), у Артемия Лебедева — на 48% (с 11,85 до 6,15 млн руб.), у Димы Масленникова — на 50% (с 6,85 до 3,42 млн руб.), а у Евгения Когана — на 23,8% (с 4,94 до 3,76 млн руб.). Единственным блогером, у кого доход увеличился, стала Ксения Бородина — на 4,5% (с 8,8 до 9,2 млн руб.).

Период перестройки на рынке

Ассоциация отмечает, что рынок сейчас переживает период серьёзной перестройки: компании активно тестируют новые платформы и форматы продвижения. Прогнозируется, что в целом по итогам года объем рекламы у топ-блогеров может вырасти на 3-5% благодаря повышению цен на размещение, хотя количество интеграций, скорее всего, продолжит сокращаться.