Тревожный звонок? Поставки смартфонов из Китая в Россию рухнули

По информации китайских статистических источников, в сентябре текущего года импорт смартфонов из Китая в Россию сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Очистка смартфона

Поставки снизились

В сентябре в РФ было поставлено 1,3 миллиона смартфонов из Китая на общую сумму 173,5 миллиона долларов. Для сравнения, в сентябре предыдущего года в Россию было импортировано 2,5 миллиона устройств на сумму 279,5 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше.

Несмотря на годовое падение, в месячном сравнении наблюдался небольшой рост импорта на 6%, достигнув максимального значения с марта.

За первые три квартала текущего года Россия импортировала из Китая 11,3 миллиона смартфонов на сумму 1,26 миллиарда долларов, что на треть меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Главные импортёры

В сентябре главными импортерами китайских телефонов стали: США (7,5 миллиона штук), ОАЭ (5,1 миллиона), Япония (2,02 миллиона), Мексика (1,9 миллиона) и Пакистан (1,6 миллиона). Россия заняла восьмое место в списке крупнейших покупателей, в то время как год назад она была на третьей позиции, пишет РИА Новости.