14,6 млн россиян выбрали режим самозанятого: главные факторы популярности

2:17
Экономика

За три года количество граждан, зарегистрированных как самозанятые, продемонстрировало значительный рост, увеличившись в 2,5 раза.

Парень за ноутбуком
Фото: wikimapia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парень за ноутбуком

Согласно данным на 30 сентября 2025 года, их число достигло 14,63 млн человек, в то время как на аналогичную дату 2022 года этот показатель составлял 5,82 млн. Об этом сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Простота регистрации и гарантии до 2028 года

По словам эксперта, столь существенный рост обусловлен, прежде всего, удобством процедуры регистрации в качестве самозанятого, которая осуществляется онлайн через приложение "Мой налог".

Федеральный закон №422-ФЗ устанавливает срок действия экспериментального режима самозанятости до 2028 года и гарантирует неизменность налоговых ставок и предельного размера доходов для сохранения статуса самозанятого на протяжении этого периода, пишет Газета.Ru.

Балынин выразил уверенность в том, что режим не будет отменен досрочно, а также не произойдет повышения налогов или снижения порога доходов до указанного срока.

Дальнейшие перспективы и меры поддержки

Параметры режима самозанятости после 2028 года будут определены на основе анализа накопленного опыта и обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход.

Самозанятые в России оплачивают налоги по льготным ставкам: 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

С 2026 года планируется введение дополнительных мер поддержки самозанятых, включая возможность добровольного участия в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Государственной Думе, и эксперт ожидает его принятия осенью текущего года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
