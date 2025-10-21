14,6 млн россиян выбрали режим самозанятого: главные факторы популярности

За три года количество граждан, зарегистрированных как самозанятые, продемонстрировало значительный рост, увеличившись в 2,5 раза.
Согласно данным на 30 сентября 2025 года, их число достигло 14,63 млн человек, в то время как на аналогичную дату 2022 года этот показатель составлял 5,82 млн. Об этом сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
По словам эксперта, столь существенный рост обусловлен, прежде всего, удобством процедуры регистрации в качестве самозанятого, которая осуществляется онлайн через приложение "Мой налог".
Федеральный закон №422-ФЗ устанавливает срок действия экспериментального режима самозанятости до 2028 года и гарантирует неизменность налоговых ставок и предельного размера доходов для сохранения статуса самозанятого на протяжении этого периода, пишет Газета.Ru.
Балынин выразил уверенность в том, что режим не будет отменен досрочно, а также не произойдет повышения налогов или снижения порога доходов до указанного срока.
Параметры режима самозанятости после 2028 года будут определены на основе анализа накопленного опыта и обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход.
Самозанятые в России оплачивают налоги по льготным ставкам: 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
С 2026 года планируется введение дополнительных мер поддержки самозанятых, включая возможность добровольного участия в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Государственной Думе, и эксперт ожидает его принятия осенью текущего года.
