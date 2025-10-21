Инфляционный парадокс: как снижение ставки ЦБ вызывает цепную реакцию цен

Снижение ключевой ставки в России приводит к ускорению инфляции более заметно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Андрей Зубарев, эксперт Президентской академии, рассказал об этой аномалии.

Причины асимметрии

Зубарев объяснил, что при смягчении денежно-кредитной политики цены реагируют более ощутимо, чем при ее ужесточении. Это связано с тем, что решения Центрального банка влияют не только на текущую экономическую ситуацию, но и на ожидания участников рынка.

Психология участников рынка

Во время снижения ставок участники рынка становятся более склонными к риску и часто совершают импульсивные покупатели, что запускает цикл роста цен. По мере этого вероятность реагирования на действия ЦБ усиливается. А вот когда возникают проблемы, многие начинают избегать риска и предпочитают "залечь на дно".

Влияние на рынок труда

Кроме того, Зубарев отметил, что снижение ставок редко приводит к уменьшению зарплат, что в итоге увеличивает спрос на товары и услуги, пишет "Прайм".