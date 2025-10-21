Денежные короли России: кто возглавил рейтинг самых богатых компаний по Forbes

Согласно версии Forbes, в первую десятку компаний России с наибольшими запасами денежных средств за 2024 год вошли нефтяники, строители, транспортники, металлурги и три организации, подконтрольные мэрии Москвы.

Чистая денежная позиция компании была рассчитана по формуле: сумма денежных средств, банковских депозитов и ликвидных ценных бумаг минус долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.

Методология расчёта

Ценные бумаги не учитывались, если в отчётах компаний не была раскрыта информация об их ликвидности. Все компании из топ-10 характеризуются тем, что объём денежных запасов превышает их долговую нагрузку. Большинство накопленных средств находится на банковских депозитах, что приносит дополнительный доход бизнесу.

Топ-10 компаний:

1. "Сургутнефтегаз" (нефть и газ)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 6,411 трлн руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 5,509 трлн руб.

2. "Лукойл" (нефть и газ)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 1,046 трлн руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 143,6 млрд руб.

3. "Фонд реновации" (Московский фонд реновации жилой застройки, строительство)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 475,4 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

4. "Интер РАО" (электроэнергетика)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 421,7 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 365,8 млрд руб.

5. "Транснефть" (транспорт)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 230,4 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 254,9 млрд руб.

6. "Мосинжпроект" (строительство)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 110,9 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

7. "Московский метрополитен" (транспорт)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 96,7 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

8. "Татнефть" (нефть и газ)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 82 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

9. "Гранд Сити" (строительство)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 80,9 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

10. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (черная металлургия)

Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 73,4 млрд руб.

Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 70,5 млрд руб.

Важно отметить, что в составлении рейтинга не учитывались банки, страховые компании и биржи. Исключением стал энергетический гигант "Юнипро", также не попавший в список.

Рейтинг компаний с наибольшими долгами

В рейтинге Forbes компаний с наибольшими финансовыми долгами в 2024 году первое место занимает "Газпром", второе — "Роснефть", третье — РЖД.