Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены ползут вверх: сколько теперь придётся заплатить за китайский Haval в России
Каждый початок как витраж: как вырастить стеклянную кукурузу с зернами всех цветов радуги
Кремний как машина времени: как порода помогла измерить жар древних недр Земли
Не жарьте лук, пока не узнаете это: 3 шага к идеальной зажарке для супа или подливы
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Виктория Боня раскрыла, почему решила судиться с невестой Лепса: дело не только в оскорблениях
Диета без диеты: белковый напиток, который делает фигуру легче — без сахара и добавок
Когда менструации становятся испытанием: аденомиоз, о котором молчат миллионы женщин
Honda удивила Россию: новый кроссовер поразил ценой, оказавшись дешевле популярных китайцев

Денежные короли России: кто возглавил рейтинг самых богатых компаний по Forbes

4:53
Экономика

Согласно версии Forbes, в первую десятку компаний России с наибольшими запасами денежных средств за 2024 год вошли нефтяники, строители, транспортники, металлурги и три организации, подконтрольные мэрии Москвы.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Чистая денежная позиция компании была рассчитана по формуле: сумма денежных средств, банковских депозитов и ликвидных ценных бумаг минус долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.

 Методология расчёта

Ценные бумаги не учитывались, если в отчётах компаний не была раскрыта информация об их ликвидности. Все компании из топ-10 характеризуются тем, что объём денежных запасов превышает их долговую нагрузку. Большинство накопленных средств находится на банковских депозитах, что приносит дополнительный доход бизнесу.

 Топ-10 компаний:

1. "Сургутнефтегаз" (нефть и газ)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 6,411 трлн руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 5,509 трлн руб.

2. "Лукойл" (нефть и газ)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 1,046 трлн руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 143,6 млрд руб.

3. "Фонд реновации" (Московский фонд реновации жилой застройки, строительство)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 475,4 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

4. "Интер РАО" (электроэнергетика)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 421,7 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 365,8 млрд руб.

5. "Транснефть" (транспорт)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 230,4 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 254,9 млрд руб.

6. "Мосинжпроект" (строительство)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 110,9 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

7. "Московский метрополитен" (транспорт)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 96,7 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

8. "Татнефть" (нефть и газ)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 82 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

9. "Гранд Сити" (строительство)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 80,9 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: нет данных.

10. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (черная металлургия)
Чистая денежная позиция на 31.12.2024: 73,4 млрд руб.
Чистая денежная позиция на 30.06.2025: 70,5 млрд руб.

Важно отметить, что в составлении рейтинга не учитывались банки, страховые компании и биржи. Исключением стал энергетический гигант "Юнипро", также не попавший в список.

Рейтинг компаний с наибольшими долгами

В рейтинге Forbes компаний с наибольшими финансовыми долгами в 2024 году первое место занимает "Газпром", второе — "Роснефть", третье — РЖД.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Мир. Новости мира
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Последние материалы
Каждый початок как витраж: как вырастить стеклянную кукурузу с зернами всех цветов радуги
Кремний как машина времени: как порода помогла измерить жар древних недр Земли
Не жарьте лук, пока не узнаете это: 3 шага к идеальной зажарке для супа или подливы
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Денежные короли России: кто возглавил рейтинг самых богатых компаний по Forbes
Виктория Боня раскрыла, почему решила судиться с невестой Лепса: дело не только в оскорблениях
Диета без диеты: белковый напиток, который делает фигуру легче — без сахара и добавок
Когда менструации становятся испытанием: аденомиоз, о котором молчат миллионы женщин
Honda удивила Россию: новый кроссовер поразил ценой, оказавшись дешевле популярных китайцев
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.