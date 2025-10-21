Рынок российской ипотеки меняется: собственные средства вытесняют кредиты

Президент России Владимир Путин провел встречу с Виталием Мутко, гендиректором "ДОМ.РФ". Одной из обсуждаемых тем стала ситуация с ипотекой в стране.

Сокращение объёмов ипотеки

Путин уточнил по объёмам ипотеки в этом году. По прогнозам, она сократится на 20%. Он выразил удивление тем, что денежные средства не уменьшатся. Это привлекло его внимание и вызвало вопросы.

Изменения в структуре покупок

Мутко объяснил, что основным фактором для строительства является то, сколько денег приходит на первичный рынок. Он отметил изменение в структуре жилого строительства: сейчас 65% покупателей используют ипотеку, тогда как раньше этот показатель был 80%. Следовательно, 35% покупателей финансируют свои покупки за счёт собственных средств.

Оживление на ипотечном рынке

Мутко также отметил, что денежно-кредитная политика начинает смягчаться, что приводит к оживлению на рынке ипотеки. Он сообщил, что за последние месяцы количество выданных ипотечных кредитов возросло с 10-13 тысяч до 23 тысяч в месяц.

Проектное финансирование и его влияние

Гендиректор "ДОМ.РФ" поблагодарил президента за решение о переводе отрасли на проектное финансирование. Он отметил, что благодаря этому механизму жильё строится более динамично, и назвал эту меру фундаментальной реформой. Путин согласился с Мутко, обозначив это решение как правильное, пишет РГ.