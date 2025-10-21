Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иерусалим — сердце трёх миров: 5 священных мест, где останавливается время и оживает вечность
Избавьтесь от ржавчины за один шаг — ваши металлические вещи будут как новые
Медведь — живой холодильник природы: как он выживает в мороз без единого глотка воды
Цены ползут вверх: сколько теперь придётся заплатить за китайский Haval в России
Каждый початок как витраж: как вырастить стеклянную кукурузу с зернами всех цветов радуги
Кремний как машина времени: как порода помогла измерить жар древних недр Земли
Не жарьте лук, пока не узнаете это: 3 шага к идеальной зажарке для супа или подливы
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Денежные короли России: кто возглавил рейтинг самых богатых компаний по Forbes

Рынок российской ипотеки меняется: собственные средства вытесняют кредиты

1:41
Экономика

Президент России Владимир Путин провел встречу с Виталием Мутко, гендиректором "ДОМ.РФ". Одной из обсуждаемых тем стала ситуация с ипотекой в стране.

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

Сокращение объёмов ипотеки

Путин уточнил по объёмам ипотеки в этом году. По прогнозам, она сократится на 20%. Он выразил удивление тем, что денежные средства не уменьшатся. Это привлекло его внимание и вызвало вопросы.

 Изменения в структуре покупок

Мутко объяснил, что основным фактором для строительства является то, сколько денег приходит на первичный рынок. Он отметил изменение в структуре жилого строительства: сейчас 65% покупателей используют ипотеку, тогда как раньше этот показатель был 80%. Следовательно, 35% покупателей финансируют свои покупки за счёт собственных средств.

 Оживление на ипотечном рынке

Мутко также отметил, что денежно-кредитная политика начинает смягчаться, что приводит к оживлению на рынке ипотеки. Он сообщил, что за последние месяцы количество выданных ипотечных кредитов возросло с 10-13 тысяч до 23 тысяч в месяц.

 Проектное финансирование и его влияние

Гендиректор "ДОМ.РФ" поблагодарил президента за решение о переводе отрасли на проектное финансирование. Он отметил, что благодаря этому механизму жильё строится более динамично, и назвал эту меру фундаментальной реформой. Путин согласился с Мутко, обозначив это решение как правильное, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зимняя резина, которой не страшны ни ямы, ни ледяная каша: лучшие модели 2025 года
Авто
Зимняя резина, которой не страшны ни ямы, ни ледяная каша: лучшие модели 2025 года
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Последние материалы
Каждый початок как витраж: как вырастить стеклянную кукурузу с зернами всех цветов радуги
Кремний как машина времени: как порода помогла измерить жар древних недр Земли
Не жарьте лук, пока не узнаете это: 3 шага к идеальной зажарке для супа или подливы
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Денежные короли России: кто возглавил рейтинг самых богатых компаний по Forbes
Виктория Боня раскрыла, почему решила судиться с невестой Лепса: дело не только в оскорблениях
Диета без диеты: белковый напиток, который делает фигуру легче — без сахара и добавок
Когда менструации становятся испытанием: аденомиоз, о котором молчат миллионы женщин
Honda удивила Россию: новый кроссовер поразил ценой, оказавшись дешевле популярных китайцев
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.