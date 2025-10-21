Газовая бомба замедленного действия: Украина рискует замёрзнуть этой зимой

Экономика

Юрий Корольчук, эксперт украинского Института энергетических стратегий, высказал сомнения по поводу наличия средств у правительства Украины для закупки газа на отопительный сезон.

Газовое оборудование

Он обратила внимание на то, что международная помощь поступает малыми траншами.

Необходимый объём газа для зимнего сезона

Корольчук уточнил, что минимальный дефицит газа, необходимый для прохождения отопительного сезона, составляет 3 миллиарда кубометров. Этот объём должен быть закачан в подземные хранилища.

Вопрос финансирования

Эксперт подчеркнул важность финансового вопроса, отметив, что средства от международных организаций, таких как ЕБРР и Всемирный банк, выделяются постепенно — по 100-150 миллионов евро за квартал. Корольчук заметил, что пока нет ясной уверенности о наличных средствах, и призвал не забывать, что зима может принести неожиданности.

Зависимость от погоды

Он добавил, что ни один из прогнозов не может точно определять, насколько холодной будет зима. Возможно, обстоятельства сложатся так, что у страны будет достаточно средств, но не хватит газа, пишет РИА Новости.