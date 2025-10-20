Китайский аппетит: сколько зерна из России закупила Поднебесная

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Экономика

Согласно анализу данных китайской таможни, в сентябре текущего года Китай увеличил расходы на российскую пшеницу до 1,293 миллиона долларов. Это максимальный показатель с ноября прошлого года.

Зерно
Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зерно

Динамика зернового импорта

В сравнении с августом, объем импорта пшеницы в сентябре вырос в 73 раза. Помимо пшеницы, наблюдался значительный рост импорта и других зерновых культур.

Ячмень и овёс демонстрируют рост

Китай стабильно наращивает импорт российского ячменя уже четыре месяца подряд. В сентябре стоимостной объем поставок увеличился на треть и достиг 9,84 миллиона долларов. Отгрузки овса выросли вдвое по сравнению с августом, составив 3,267 миллиона долларов. Интерес Китая к этому зерну растет третий месяц подряд.

Снижение импорта гречихи и кукурузы

В отличие от растущих показателей, импорт гречихи снижается второй месяц подряд. Сентябрьские поставки сократились на 44% по сравнению с августовскими, достигнув 2,189 миллиона долларов. Закупки российской кукурузы также сокращаются четвертый месяц подряд, составив 7,509 миллиона долларов. Тем не менее, снижение по сравнению с августом было незначительным — всего 8%.

Общий объём импорта зерна

В целом, за месяц Китай увеличил закупки зерна из России на 13,3%, до 24,1 миллиона долларов. Однако в годовом выражении импорт сократился в полтора раза, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
