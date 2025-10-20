Из изолированной в стратегическую: как Армения превращает географию в своё оружие

Армения вновь оказывается в центре международных транспортных инициатив, демонстрируя готовность стать важным звеном между Европой и Азией. Решение Европейского союза создать координационную платформу по развитию Транскаспийского транспортного коридора открывает новые перспективы не только для региональной логистики, но и для политико-экономического позиционирования Еревана.

Движение поезда

"Мы приветствуем создание координационной платформы ЕС по Транскаспийскому транспортному коридору, и Армения готова стать активным и конструктивным партнером в обеспечении его успеха", — заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Новый транспортный узел на карте Евразии

Транскаспийский транспортный коридор (Middle Corridor) — это маршрут, соединяющий Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и далее Европу. В последние годы он стал одной из ключевых альтернатив традиционным путям через Россию, что особенно актуально в условиях геополитической перестройки торговых потоков.

Для Армении участие в этом проекте означает возможность вернуть себе статус регионального транзитного центра, утратившего силу после распада СССР. Правительство страны видит в этом не только логистическое, но и стратегическое преимущество — доступ к новым инвестициям, рынкам и технологиям ЕС.

"Перекрёсток мира" — армянский ответ времени

Ключевым элементом участия Армении в проекте станет инициатива "Перекрёсток мира", предусматривающая создание современного транспортно-инфраструктурного узла, объединяющего автомобильные, железнодорожные и воздушные маршруты. Идея проста: сделать страну не тупиковой территорией, а пересечением направлений — от Персидского залива до Черного моря.

Мирзоян отметил, что армянский проект может быть интегрирован в европейскую программу Global Gateway, нацеленную на устойчивое развитие и цифровизацию международных коммуникаций.

А что если Армения станет главным звеном.

Если "Перекрёсток мира" и Транскаспийский маршрут заработают в полном объёме, Армения может превратиться в новую точку пересечения торговых потоков. Это создаст предпосылки для развития внутреннего производства, туризма, строительства современных отелей, аэропортов и транспортных сервисов.

Такой сценарий способен сделать страну не только логистическим, но и культурным центром — своеобразными "вратами" Европы в Переднюю Азию.

Плюсы и минусы участия

Плюсы Минусы Рост инвестиций и занятости Необходимость крупных вложений Повышение транспортной независимости Риски геополитического давления Развитие региональной инфраструктуры Возможные экологические вызовы Укрепление партнёрства с ЕС Сложность координации с соседями Интересные факты Программа Global Gateway предполагает инвестиции ЕС до 300 млрд евро к 2027 году. Армения планирует использовать возобновляемую энергию для транспортных терминалов, что соответствует европейским стандартам устойчивого развития. Исторический контекст Армения всегда играла роль моста между Востоком и Западом. Ещё в эпоху Великого Шёлкового пути через её территорию проходили караванные маршруты из Китая в Европу. Сегодня, спустя века, страна возвращает себе историческую миссию соединять континенты. Ереван стремится не просто встроиться в новые цепочки поставок, но и стать центром устойчивого развития региона. В этом смысле участие в европейской инициативе — не только политическое решение, но и шаг в будущее.