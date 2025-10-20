Сербия в газовой ловушке: решение ЕС обрушит экономику

Сербия оказалась в крайне сложном положении после решения Совета Европейского союза поэтапно отказаться от закупок российского газа. Последствия этого шага могут оказаться для страны критическими — как в энергетическом, так и в экономическом смысле.
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что с 1 января следующего года Болгария прекратит транзит российского топлива по трубопроводу "Балканский поток". Именно через него поступает основной объём газа, обеспечивающий промышленность и население страны.
"С 1 января Болгария прекратит транзит российского газа по "Балканскому потоку". В результате под ударом окажется Сербия", — отметила министр Дубравка Джедович-Ханданович.
По её словам, Белград фактически лишается главного источника голубого топлива, и это ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Министр подчеркнула, что Сербия не участвует ни в каких конфликтах, но вынуждена платить цену за политические решения других государств, пишет ТАСС.
С похожей оценкой выступила председатель парламента республики Ана Брнабич. Она назвала решение Совета ЕС "катастрофическим" и призналась, что в настоящий момент не видит реальных путей выхода из кризиса.
По мнению Брнабич, энергетическая независимость, о которой давно говорит Евросоюз, для Сербии пока недостижима. В стране нет достаточных запасов газа, а инфраструктура для альтернативных поставок практически отсутствует.
20 октября Совет ЕС утвердил постепенный отказ от импорта газа из России, начиная с 1 января 2026 года. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен пояснил, что Брюссель не собирается возвращаться к закупкам даже после возможного подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Для большинства стран ЕС этот шаг стал частью долгосрочной стратегии по диверсификации поставок. Но для Сербии, не входящей в союз, решение соседей стало неожиданным ударом.
Белград сейчас ищет альтернативные маршруты и поставщиков — рассматриваются варианты импорта газа из Азербайджана, а также поставки СПГ через Грецию. Однако эксперты отмечают, что реализация таких проектов требует времени и значительных инвестиций.
Если транзит через Болгарию действительно будет остановлен, Сербии придётся временно опираться на запасы в подземных хранилищах и, возможно, сокращать промышленное потребление газа.
