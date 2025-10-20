Сербия в газовой ловушке: решение ЕС обрушит экономику

Сербия оказалась в крайне сложном положении после решения Совета Европейского союза поэтапно отказаться от закупок российского газа. Последствия этого шага могут оказаться для страны критическими — как в энергетическом, так и в экономическом смысле.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Газовый тупик для Сербии

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что с 1 января следующего года Болгария прекратит транзит российского топлива по трубопроводу "Балканский поток". Именно через него поступает основной объём газа, обеспечивающий промышленность и население страны.

"С 1 января Болгария прекратит транзит российского газа по "Балканскому потоку". В результате под ударом окажется Сербия", — отметила министр Дубравка Джедович-Ханданович.

По её словам, Белград фактически лишается главного источника голубого топлива, и это ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Министр подчеркнула, что Сербия не участвует ни в каких конфликтах, но вынуждена платить цену за политические решения других государств, пишет ТАСС.

"Катастрофическое" решение ЕС

С похожей оценкой выступила председатель парламента республики Ана Брнабич. Она назвала решение Совета ЕС "катастрофическим" и призналась, что в настоящий момент не видит реальных путей выхода из кризиса.

По мнению Брнабич, энергетическая независимость, о которой давно говорит Евросоюз, для Сербии пока недостижима. В стране нет достаточных запасов газа, а инфраструктура для альтернативных поставок практически отсутствует.

Что решил Евросоюз

20 октября Совет ЕС утвердил постепенный отказ от импорта газа из России, начиная с 1 января 2026 года. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен пояснил, что Брюссель не собирается возвращаться к закупкам даже после возможного подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Для большинства стран ЕС этот шаг стал частью долгосрочной стратегии по диверсификации поставок. Но для Сербии, не входящей в союз, решение соседей стало неожиданным ударом.

Возможные сценарии

Белград сейчас ищет альтернативные маршруты и поставщиков — рассматриваются варианты импорта газа из Азербайджана, а также поставки СПГ через Грецию. Однако эксперты отмечают, что реализация таких проектов требует времени и значительных инвестиций.

Если транзит через Болгарию действительно будет остановлен, Сербии придётся временно опираться на запасы в подземных хранилищах и, возможно, сокращать промышленное потребление газа.