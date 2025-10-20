Индекс оливье задал новогоднее настроение ценам: набор для салата удержал удар инфляции

До наступления Нового года осталось чуть больше двух месяцев — 72 дня, и некоторые россияне уже планируют праздничное меню, выбор подарков и общую концепцию торжества.
В связи с этим актуальным становится расчёт "индекса оливье" — индикатора стоимости главного новогоднего салата в России. Расчеты подготовил Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Методика оценки базируется на следующем рецепте и ценах из сетевых магазинов, актуальных на 2025 год:
Общая стоимость ингредиентов для приготовления салата оливье на четверых в 2025 году составляет 701 рубль. Для сравнения, в 2024 году аналогичный набор продуктов обходился в 601 рубль.
По словам эксперта, рост стоимости компонентов оливье за год составил 2,50%. При этом общий рост потребительских цен, по данным Росстата, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года достиг 7,98% (с учетом удорожания плодоовощной продукции на 1,22%). Таким образом, подорожание ингредиентов для салата оливье происходит заметно медленнее, чем инфляция в целом, пишет Life. ru.
Замедление роста "индекса оливье" в первую очередь связано со снижением цен на яйца (на 14,35%), картофель (на 9%) и морковь (на 4%). Наиболее значительный рост цен зафиксирован на варёную колбасу (на 5,74%) и майонез (на 7%).
