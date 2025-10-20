Индекс оливье задал новогоднее настроение ценам: набор для салата удержал удар инфляции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Экономика

До наступления Нового года осталось чуть больше двух месяцев — 72 дня, и некоторые россияне уже планируют праздничное меню, выбор подарков и общую концепцию торжества.

Салат с зелёным горошком
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с зелёным горошком

В связи с этим актуальным становится расчёт "индекса оливье" — индикатора стоимости главного новогоднего салата в России. Расчеты подготовил Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Ингредиенты и цены на них

Методика оценки базируется на следующем рецепте и ценах из сетевых магазинов, актуальных на 2025 год:

  • варёная колбаса (400 г) — 244 рубля (исходя из цены 1300 рублей за килограмм);
  • маринованные огурцы (400 г) — 155 рублей;
  • консервированный горошек (380 г) — 100 рублей;
  • куриные яйца (4 шт.) — 64 рубля (исходя из цены 160 рублей за десяток);
  • майонез (200 г) — 85 рублей;
  • картофель (400 г) — 27 рублей (исходя из цены 135 рублей за 2 кг);
  • морковь (200 г) — 25 рублей;
  • репчатый лук (100 г) — 5,2 рубля.

Общая стоимость ингредиентов для приготовления салата оливье на четверых в 2025 году составляет 701 рубль. Для сравнения, в 2024 году аналогичный набор продуктов обходился в 601 рубль.

Динамика цен

По словам эксперта, рост стоимости компонентов оливье за год составил 2,50%. При этом общий рост потребительских цен, по данным Росстата, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года достиг 7,98% (с учетом удорожания плодоовощной продукции на 1,22%). Таким образом, подорожание ингредиентов для салата оливье происходит заметно медленнее, чем инфляция в целом, пишет Life. ru.

Замедление роста "индекса оливье" в первую очередь связано со снижением цен на яйца (на 14,35%), картофель (на 9%) и морковь (на 4%). Наиболее значительный рост цен зафиксирован на варёную колбасу (на 5,74%) и майонез (на 7%).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
