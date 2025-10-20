Деньги должны работать — но без риска: вот куда прятать сбережения от бурь экономики

Замминистра финансов России Алексей Моисеев в своём недавнем выступлении отметил, что краткосрочные сбережения гражданам следует хранить в рублях на банковских депозитах.
Для долгосрочных целей он рекомендовал рассмотреть облигации федерального займа (ОФЗ) и золото.
"Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнёс в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, потому что транзакционные издержки и лишние убытки будут выше", — сказал Моисеев.
Запуск торгов физическим золотом на Петербургской бирже проходит в сотрудничестве с "Гознаком" и осуществляется в рамках соглашения, направленного на развитие биржевого рынка драгоценных металлов, пишет ТАСС.
