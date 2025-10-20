Роскошь под вопросом: почему бриллианты теряют свою привлекательность

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт в области социально-экономической политики Яков Якубович поделился своим видением причин спада на рынке бриллиантов и возможных сценариев его развития с учётом экономической динамики и технологических новшеств.

Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 алмаз

Как пишет ИА RuNews24.ru, высокие процентные ставки и инфляция, спровоцировавшие экономическую турбулентность, вынудили потребителей быть более внимательными к своим расходам. Бриллианты, исторически являвшиеся символом статуса и надёжным способом инвестирования, в условиях финансовой нестабильности теряют свою привлекательность для спонтанных покупок. Состоятельные клиенты становятся более сдержанными в необязательных тратах, что снижает интерес к бриллиантам.

Синтетические алмазы как фактор конкуренции

Эксперт подчёркивает растущую конкуренцию со стороны искусственно выращенных алмазов. Развитие технологий сделало производство синтетических бриллиантов более доступным и выгодным, что влияет на ценообразование натуральных камней. Он отмечает, что молодёжь, более чувствительная к вопросам экологии и этики, все чаще отдаёт предпочтение синтетике, меняя ландшафт бриллиантового рынка.

Якубович упоминает постковидный период, когда компании сформировали большие запасы в ожидании роста спроса. После стабилизации потребительской активности рынок столкнулся с переизбытком предложения, что привело к снижению цен и замедлению темпов добычи. Крупнейшие игроки, например De Beers, вынуждены подстраиваться под новые обстоятельства и пересматривать стратегии.

Влияние китайского рынка

Якубович обращает внимание на то, что рост экономики Китая, одного из главных потребителей предметов роскоши, происходит медленнее, чем прогнозировалось. Это влияет на спрос на бриллианты и требует пересмотра стратегий продаж в этом регионе.

Якубович считает, что рынок бриллиантов переживает не просто временный спад, а фундаментальную перестройку. В будущем он станет ориентироваться на уникальность природных камней, их происхождение и эмоциональную ценность, позиционируя их как редкие активы, отличные от массовых синтетических аналогов. Бренды должны будут создавать сильный имидж и уникальный опыт для клиентов.