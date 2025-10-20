Америка снова нажала на тормоз: Китай может остаться без сотен самолётов

Отношения между Вашингтоном и Пекином вновь обострились — на этот раз из-за поставок комплектующих для гражданских самолётов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут снова приостановить экспорт запчастей для китайской авиации, если торговые противоречия между странами сохранятся.

"Мы могли бы остановить поставки запчастей. Мы в действительности останавливали поставки запчастей, когда от них прозвучала первоначальная угроза", — заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, тогда Китай был вынужден временно вывести из эксплуатации более 400 самолётов. Однако он подчеркнул, что США не заинтересованы в подобном развитии событий и надеются избежать новой эскалации.

Торговая шахматная партия

США и Китай уже несколько лет ведут затяжную торговую игру, где каждая сторона пытается сохранить свои преимущества. Вашингтон обвиняет Пекин в нечестной конкуренции и демпинге, тогда как Китай видит в действиях США попытку сдерживания своего технологического развития.

"Но мы не хотим поступать таким образом", — добавил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Особое место в этом конфликте занимает авиационная отрасль. Для Китая поставки запчастей и техническое обслуживание гражданских самолётов западного производства — вопрос стратегической безопасности. Более половины китайского авиапарка состоит из Boeing и Airbus, что делает страну зависимой от иностранных производителей.

"Сильный козырь" Вашингтона

Ранее Трамп уже признавал, что ограничения на экспорт авиазапчастей стали инструментом давления на Китай. В конце августа он прямо назвал такие меры "сильным козырем" в руках США. Тогда, по словам президента, Вашингтон целенаправленно приостановил передачу Пекину компонентов для самолётов Boeing.

"Мы целенаправленно не передавали КНР запчасти Boeing", — отметил глава Белого дома.

Этот шаг последовал после того, как Китай временно прекратил поставки магнитов и некоторых редкоземельных материалов, необходимых американской промышленности. Таким образом, обе стороны обменялись экономическими "ударами", стараясь сохранить лицо на фоне растущего давления на мировой арене.

А что если конфликт обострится

Если стороны не придут к компромиссу, под ударом окажутся авиакомпании по обе стороны Тихого океана. Boeing рискует потерять один из своих крупнейших и наиболее перспективных рынков — Китай, который остаётся ключевым направлением для корпорации. А китайские перевозчики столкнутся с нехваткой запчастей и удорожанием технического обслуживания.

В долгосрочной перспективе Пекин ускорит развитие собственных проектов, таких как COMAC C919, чтобы снизить зависимость от американских технологий. А США, в свою очередь, могут усилить сотрудничество с союзниками в Азии, чтобы создать "альтернативный рынок".

Мифы и правда Миф: запреты касаются только военной техники.

Правда: ограничения распространяются и на гражданскую авиацию.

Миф: Boeing легко заменит Китай другими рынками.

Правда: Китай остаётся ключевым покупателем, и потеря этого направления приведёт к миллиардным потерям. Исторический контекст Подобные меры США применяли и раньше — например, против СССР во времена холодной войны, когда ограничения на поставки технологий затормозили развитие советской авиапромышленности. Сегодня история повторяется, только в новых экономических реалиях: вместо военного противостояния — торговая блокада, вместо гонки вооружений — борьба за технологическое лидерство.