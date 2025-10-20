Америка снова нажала на тормоз: Китай может остаться без сотен самолётов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:29
Экономика

Отношения между Вашингтоном и Пекином вновь обострились — на этот раз из-за поставок комплектующих для гражданских самолётов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут снова приостановить экспорт запчастей для китайской авиации, если торговые противоречия между странами сохранятся.

Флаг США и Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китая

"Мы могли бы остановить поставки запчастей. Мы в действительности останавливали поставки запчастей, когда от них прозвучала первоначальная угроза", — заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, тогда Китай был вынужден временно вывести из эксплуатации более 400 самолётов. Однако он подчеркнул, что США не заинтересованы в подобном развитии событий и надеются избежать новой эскалации.

Торговая шахматная партия

США и Китай уже несколько лет ведут затяжную торговую игру, где каждая сторона пытается сохранить свои преимущества. Вашингтон обвиняет Пекин в нечестной конкуренции и демпинге, тогда как Китай видит в действиях США попытку сдерживания своего технологического развития.

"Но мы не хотим поступать таким образом", — добавил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Особое место в этом конфликте занимает авиационная отрасль. Для Китая поставки запчастей и техническое обслуживание гражданских самолётов западного производства — вопрос стратегической безопасности. Более половины китайского авиапарка состоит из Boeing и Airbus, что делает страну зависимой от иностранных производителей.

"Сильный козырь" Вашингтона

Ранее Трамп уже признавал, что ограничения на экспорт авиазапчастей стали инструментом давления на Китай. В конце августа он прямо назвал такие меры "сильным козырем" в руках США. Тогда, по словам президента, Вашингтон целенаправленно приостановил передачу Пекину компонентов для самолётов Boeing.

"Мы целенаправленно не передавали КНР запчасти Boeing", — отметил глава Белого дома.

Этот шаг последовал после того, как Китай временно прекратил поставки магнитов и некоторых редкоземельных материалов, необходимых американской промышленности. Таким образом, обе стороны обменялись экономическими "ударами", стараясь сохранить лицо на фоне растущего давления на мировой арене.

А что если конфликт обострится

Если стороны не придут к компромиссу, под ударом окажутся авиакомпании по обе стороны Тихого океана. Boeing рискует потерять один из своих крупнейших и наиболее перспективных рынков — Китай, который остаётся ключевым направлением для корпорации. А китайские перевозчики столкнутся с нехваткой запчастей и удорожанием технического обслуживания.

В долгосрочной перспективе Пекин ускорит развитие собственных проектов, таких как COMAC C919, чтобы снизить зависимость от американских технологий. А США, в свою очередь, могут усилить сотрудничество с союзниками в Азии, чтобы создать "альтернативный рынок".

Мифы и правда

  • Миф: запреты касаются только военной техники.
    Правда: ограничения распространяются и на гражданскую авиацию.

  • Миф: Boeing легко заменит Китай другими рынками.
    Правда: Китай остаётся ключевым покупателем, и потеря этого направления приведёт к миллиардным потерям.

Исторический контекст

Подобные меры США применяли и раньше — например, против СССР во времена холодной войны, когда ограничения на поставки технологий затормозили развитие советской авиапромышленности. Сегодня история повторяется, только в новых экономических реалиях: вместо военного противостояния — торговая блокада, вместо гонки вооружений — борьба за технологическое лидерство.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
