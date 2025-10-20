Фармацевтический капкан: Германия попала в зависимость от китайских лекарств

Недавнее исследование выявило, что Германия сильно зависит от импорта лекарств из Китая.

Данные исследования

В исследовании, проведённом Отраслевой ассоциацией Pro Generics, говорится, что зависимость особенно высока в отношении обезболивающих, антибиотиков и препаратов для диабетиков. Институт немецкой экономики (IW) совместно с тремя партнёрами изучил 56 активных ингредиентов. Выяснили, что 20 из них могут столкнуться с риском: если прекратится импорт из Китая, треть всех производственных мощностей в Германии может оказаться под угрозой.

Критические препараты

Ярким примером является метформин — противодиабетическое средство, для которого 80% необходимого компонента дидиандиамида поступает из Китая. Также популярные обезболивающие, такие как метамизол, и антибиотики, такие как амоксициллин и клиндамицин, также в значительной степени производятся в Китае.

Экономическое влияние

Китай стал вторым по значимости поставщиком химических запасов лекарств для Германии после Нидерландов. С 2010 года стоимость импорта увеличилась почти в семь раз и составила 352 миллиона евро.

Рекомендации экспертов

Фармацевтический эксперт IW Жасмина Кирхгоф призвала укреплять производственные мощности в Европе, способствовать диверсификации поставок активных ингредиентов и полуфабрикатов, а также развивать собственные инновации. Она подчеркнула, что при закупках критически важных лекарств по самой низкой цене не стоит удивляться, если в итоге остаются только китайские производители.