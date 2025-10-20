Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сад без болезней и насекомых: универсальный рецепт, который проверен десятилетиями
Сладкая тайна Клеопатры: фрукт, который пробуждает страсть и делает кожу чище, чем крема
Холод у окна больше не пройдёт: дизайнерский трюк, который работает лучше утеплителя
Максим Галкин* показал забавные фотографии с дочерью: что скрыто за красивыми кадрами
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Привычка, что перепрошивает мозг: тренировки, которые делают вас спокойнее и увереннее
Как дефицит железа крадет вашу выносливость: эти симптомы не стоит игнорировать
Архив, пахнущий ромом: из глубины музея достали рыбу, изменившую представление о жизни в океане
Неужели придётся отказаться от любимого стейка? Химики о том, что мы готовим каждый день

Фармацевтический капкан: Германия попала в зависимость от китайских лекарств

Экономика

Недавнее исследование выявило, что Германия сильно зависит от импорта лекарств из Китая. 

Очередь в аптеке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очередь в аптеке

Данные исследования

В исследовании, проведённом Отраслевой ассоциацией Pro Generics, говорится, что зависимость особенно высока в отношении обезболивающих, антибиотиков и препаратов для диабетиков. Институт немецкой экономики (IW) совместно с тремя партнёрами изучил 56 активных ингредиентов. Выяснили, что 20 из них могут столкнуться с риском: если прекратится импорт из Китая, треть всех производственных мощностей в Германии может оказаться под угрозой.

 Критические препараты

Ярким примером является метформин — противодиабетическое средство, для которого 80% необходимого компонента дидиандиамида поступает из Китая. Также популярные обезболивающие, такие как метамизол, и антибиотики, такие как амоксициллин и клиндамицин, также в значительной степени производятся в Китае. 

Экономическое влияние

Китай стал вторым по значимости поставщиком химических запасов лекарств для Германии после Нидерландов. С 2010 года стоимость импорта увеличилась почти в семь раз и составила 352 миллиона евро. 

 Рекомендации экспертов

Фармацевтический эксперт IW Жасмина Кирхгоф призвала укреплять производственные мощности в Европе, способствовать диверсификации поставок активных ингредиентов и полуфабрикатов, а также развивать собственные инновации. Она подчеркнула, что при закупках критически важных лекарств по самой низкой цене не стоит удивляться, если в итоге остаются только китайские производители.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Праздник со слезами на глазах? Ценники на новогодние блюда вырастут
Шокирующие цифры алиментов: сколько Бритни Спирс платила своему экс-супругу
Цветок, который поворачивается за солнцем: он покоряет даже самых ленивых садоводов
Двигатель, который работает на обмане — и тратит меньше топлива, чем все остальные
Перевод названия, ставший мифом: как летучие мыши получили имя, которое им не подходит
Меньше запретов — больше смысла: как гарвардская тарелка навсегда победила культ диет
История любви из детского сада: как Антонио Бандерас отпраздновал свадьбу дочери Стеллы
Интригующий прогноз: на сколько подорожает вторичка
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.