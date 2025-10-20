Праздник со слезами на глазах? Ценники на новогодние блюда вырастут

Экономика

На носу Новый год, а цены на многие продуктов уже ощутимо повысились.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала о том, как изменились ценники на новогодние блюда по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Общее подорожание продуктов

По данным Росстата, за год средние цены на 42 ключевых продукта питания в стране выросли на 6,2%. Это значит, что новогодний стол обойдется нам дороже, чем в прошлом году!

Цены на мясные изделия

Некоторым продуктам повезло меньше всего. Например, стоимость говядины выросла почти на 15%, свинины — на 12%, курятины — на 8,1%. Мясная нарезка тоже подорожала на 6% из-за повышения цен на колбасную продукцию. А вот сырная тарелка ударит по кошельку ещё сильнее: цены на сыры поднялись на 18,3%.

Плодоовощная продукция

К октябрю 2025 года помидоры подорожали на 8,3%, а вот огурцы пока на уровне прошлого года, хотя осенью не исключен их рост. Учитывая сезонный характер, к декабрю цены на тепличные овощи могут вырасти.

Цены на яйца

Яйца, ключевой ингредиент для новогодних салатов, подорожали на 5% в этом сезоне, хотя в сравнении с 2024 годом их стоимость остаётся ниже.

Алкоголь и мандарины

В преддверии праздников, скорее всего, цены на игристое вино останутся стабильными. Но с 1 января 2026 года акцизы на алкоголь вырастут на 8,9-31%, что изменит ситуацию. А мандарины подорожали всего на 3%, но небольшой рост цен к Новому году ожидается.

Таким образом, новогодний стол в 2025–2026 году может обойтись на 15-18% дороже, чем в прошлом году.