Интригующий прогноз: на сколько подорожает вторичка

По прогнозу руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, вторичные квартиры в России подорожают на 10-12% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Причины и параметры роста

Алексей отметил, что рост цен на вторичное жильё в 2026 году будет немного выше уровня текущей инфляции. Соотношение цен на готовое жильё между городами останется стабильным. Снижение ключевой ставки к середине года позволит начать кредитование на рынке недвижимости по более приемлемым ставкам. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению спроса россиян на вторичное жилье на 15% по сравнению с 2025 годом, пишет Газета.Ru.

Объём предложения на рынке

Попов также подчеркнул, что объём предложения останется на текущем уровне. Увеличение спроса будет компенсировано постепенным возвратом на рынок тех продавцов, которые в 2024 году решили не продавать свои квартиры, а сдавать их в аренду.

Данные о ценах на квартиры

По данным федерального портала "Мир квартир", за третий квартал 2025 года вторичные квартиры в 53 российских городах подорожали в среднем на 1,5%, достигнув 122,4 тысячи рублей за квадратный метр.