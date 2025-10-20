Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи

Интригующий прогноз: на сколько подорожает вторичка

Экономика

По прогнозу руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, вторичные квартиры в России подорожают на 10-12% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

Просмотр квартиры перед покупкой
Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр квартиры перед покупкой

Причины и параметры роста

Алексей отметил, что рост цен на вторичное жильё в 2026 году будет немного выше уровня текущей инфляции. Соотношение цен на готовое жильё между городами останется стабильным. Снижение ключевой ставки к середине года позволит начать кредитование на рынке недвижимости по более приемлемым ставкам. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению спроса россиян на вторичное жилье на 15% по сравнению с 2025 годом, пишет Газета.Ru.

Объём предложения на рынке

Попов также подчеркнул, что объём предложения останется на текущем уровне. Увеличение спроса будет компенсировано постепенным возвратом на рынок тех продавцов, которые в 2024 году решили не продавать свои квартиры, а сдавать их в аренду.

 Данные о ценах на квартиры

По данным федерального портала "Мир квартир", за третий квартал 2025 года вторичные квартиры в 53 российских городах подорожали в среднем на 1,5%, достигнув 122,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи
Сода — смертельный тренд? Врачи бьют тревогу из-за чудо-напитка для снижения кислотности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.