Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова поделилась с жителями Красноярского края необычными рецептами, которые можно приготовить из гречки.
В интервью EcoSever Юлия отметила, что необжаренная зелёная гречка очень полезна. Перед готовкой её нужно обязательно вымачивать, чтобы активировать полезные вещества и уменьшить содержание фитиновой кислоты.
Эксперт предложила простой и вкусный завтрак: замочить зелёную гречку и добавить туда сладости — банан, корицу, ягоды или яблоко. Также можно смешать гречку с семенами и добавить кокосовое молоко, чтобы приготовить пудинг.
Юлия рекомендует перемолоть гречку или использовать готовую гречневую муку, чтобы сделать безглютеновые блины с низким гликемическим индексом. Добавив банан, вы получите натуральную сладость.
Нутрициолог также предложила запечь гречку в духовке с овощами и шампиньонами, чтобы получить сытное и вкусное блюдо.
