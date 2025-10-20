Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова поделилась с жителями Красноярского края необычными рецептами, которые можно приготовить из гречки.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречка с грибами

В интервью EcoSever Юлия отметила, что необжаренная зелёная гречка очень полезна. Перед готовкой её нужно обязательно вымачивать, чтобы активировать полезные вещества и уменьшить содержание фитиновой кислоты.

Эксперт предложила простой и вкусный завтрак: замочить зелёную гречку и добавить туда сладости — банан, корицу, ягоды или яблоко. Также можно смешать гречку с семенами и добавить кокосовое молоко, чтобы приготовить пудинг.

Юлия рекомендует перемолоть гречку или использовать готовую гречневую муку, чтобы сделать безглютеновые блины с низким гликемическим индексом. Добавив банан, вы получите натуральную сладость.

Нутрициолог также предложила запечь гречку в духовке с овощами и шампиньонами, чтобы получить сытное и вкусное блюдо.