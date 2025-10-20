Звезда Оби сияет: запущено движение по новому мосту в районе Сургута

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Экономика

Президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл движение по новому мосту через реку Обь в районе Сургута.

мост
Фото: https://vk.com/video681429075_456239636 is licensed under free for commercial use
мост

Участники торжественной церемонии

На мероприятии присутствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в формате видео-конференц-связи), губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, глава города Максим Слепов, генеральный директор "Мостострой-11" Николай Руссу, а также сотрудники строительной компании и студенты-общественники.

Значимость инфраструктурных проектов

Путин подчеркнул важность реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов для социально-экономического развития регионов. Они способствуют укреплению единства страны и повышению уровня жизни населения, пишет muksun.fm.

Будущее дорожной инфраструктуры

Президент выразил уверенность, что власти и компании продолжат работу по развитию дорожной инфраструктуры, созданию международных транспортных маршрутов и внедрению современных технологий и экологических стандартов для улучшения качества жизни.

Название моста

По инициативе участников стройотрядов и местных жителей мост получил название "Звезда Оби".

Завершение строительства моста

Губернатор Руслан Кухарук отметил, что нацпроект "Инфраструктура для жизни" помог завершить строительство моста досрочно. Он подчеркнул, что новый мост откроет новые возможности для роста экономики региона и развития Арктики, а также укрепит связи между территориями.

Функция нового моста

Новый мост также послужит южным обходом Сургута, что позволит уменьшить транзитный транспорт через город и разгрузить дороги в крупнейшей агломерации округа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
