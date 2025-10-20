Не спешите радоваться: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Денежные переводы от неизвестных могут быть не просто ошибкой, но и ловушкой от мошенников.
Василий Солодков, директор банковского института ВШЭ, делится советами по этой теме в интервью MoneyTimes.
Он подчёркивает, что первым шагом должно стать обращение в свой банк. Нужно сообщить о переводе, и в банке уже выяснят, откуда деньги пришли и зачем.
Важно помнить, что желание быстро вернуть деньги может сыграть против вас. Например, если вы решите перевести деньги "щедрому" незнакомцу, это может привести к рискам, включая шантаж.
Солодков также уточняет, что ошибочный перевод не даст доступа к личным данным получателя.
