Не спешите радоваться: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Экономика

Денежные переводы от неизвестных могут быть не просто ошибкой, но и ловушкой от мошенников.

Василий Солодков, директор банковского института ВШЭ, делится советами по этой теме в интервью MoneyTimes.

Он подчёркивает, что первым шагом должно стать обращение в свой банк. Нужно сообщить о переводе, и в банке уже выяснят, откуда деньги пришли и зачем.

Важно помнить, что желание быстро вернуть деньги может сыграть против вас. Например, если вы решите перевести деньги "щедрому" незнакомцу, это может привести к рискам, включая шантаж.

Солодков также уточняет, что ошибочный перевод не даст доступа к личным данным получателя.