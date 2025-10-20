Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить свекольный гаспачо: идеальный суп, который привнесёт яркость в осенние вечера
Не дождавшись зимы: как неправильное хранение картошки разрушает урожай и что с этим делать
Мягкая, как облако, и смертельно опасная: одно из самых загадочных и удивительных существ океана
Захарова объявила: России нужна не пауза, а фундаментальная развязка конфликта
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Вакансия есть, а работы нет: зачем компании создают иллюзию найма
Директор Пенкина обвинил отель в бракованном матрасе: что произошло в гостинице Новосибирска
Права блестят в кошельке, а руки дрожат: как выжить в мире нетерпеливых водителей
Сила притяжения инков растёт: сколько туристы готовы отдать за встречу с древним Перу

Не спешите радоваться: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

0:44
Экономика

Денежные переводы от неизвестных могут быть не просто ошибкой, но и ловушкой от мошенников.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Василий Солодков, директор банковского института ВШЭ, делится советами по этой теме в интервью MoneyTimes

Он подчёркивает, что первым шагом должно стать обращение в свой банк. Нужно сообщить о переводе, и в банке уже выяснят, откуда деньги пришли и зачем.

Важно помнить, что желание быстро вернуть деньги может сыграть против вас. Например, если вы решите перевести деньги "щедрому" незнакомцу, это может привести к рискам, включая шантаж.

Солодков также уточняет, что ошибочный перевод не даст доступа к личным данным получателя. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Мягкая, как облако, и смертельно опасная: одно из самых загадочных и удивительных существ океана
Захарова объявила: России нужна не пауза, а фундаментальная развязка конфликта
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Вакансия есть, а работы нет: зачем компании создают иллюзию найма
Директор Пенкина обвинил отель в бракованном матрасе: что произошло в гостинице Новосибирска
Права блестят в кошельке, а руки дрожат: как выжить в мире нетерпеливых водителей
Сила притяжения инков растёт: сколько туристы готовы отдать за встречу с древним Перу
Красота на грани выгорания: как спортсмены жгут жир и балансируют между силой и истощением
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Не спешите радоваться: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.