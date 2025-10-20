Пятница решит всё: что будет с ключевым показателем ЦБ

В предстоящую пятницу Банк России определится с дальнейшей судьбой ключевой ставки.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Возможны два сценария: её снижение на 1% или сохранение на текущем уровне.

Мнения аналитиков относительно вероятного решения регулятора разделились, пишет издание "Абзац".

Снижение ставки как стимул для экономики

По мнению Александра Разуваева, финансового аналитика, Центробанк всё же предпочтёт понизить ставку до 16%, несмотря на ожидания рынка о сохранении 17%. Он полагает, что давление со стороны заёмщиков окажется решающим, хоть и отмечает, что с экономической точки зрения это не критично. Главная цель — избежать рецессии.

Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, разделяет эту точку зрения, прогнозируя дальнейшее снижение ключевой ставки до 15% к концу года. Он подчёркивает, что инфляция находится под контролем, а снижение ставки, хоть и незначительное, необходимо для предотвращения стагнации экономики, которая рискует перерасти в рецессию.

Осторожность — главный принцип

Евгений Коган, профессор ВШЭ и президент Столыпинского клуба, занимает противоположную позицию. Он считает, что Центробанку следует проявить осторожность и воздержаться от снижения ставки, чтобы минимизировать потенциальные риски.

По его мнению, регулятор сделает акцент на позитивной динамике, но подчеркнёт необходимость осмотрительности и оставит возможность корректировки ставки ближе к концу года.