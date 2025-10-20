Пятница решит всё: что будет с ключевым показателем ЦБ

В предстоящую пятницу Банк России определится с дальнейшей судьбой ключевой ставки.
Возможны два сценария: её снижение на 1% или сохранение на текущем уровне.
Мнения аналитиков относительно вероятного решения регулятора разделились, пишет издание "Абзац".
По мнению Александра Разуваева, финансового аналитика, Центробанк всё же предпочтёт понизить ставку до 16%, несмотря на ожидания рынка о сохранении 17%. Он полагает, что давление со стороны заёмщиков окажется решающим, хоть и отмечает, что с экономической точки зрения это не критично. Главная цель — избежать рецессии.
Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, разделяет эту точку зрения, прогнозируя дальнейшее снижение ключевой ставки до 15% к концу года. Он подчёркивает, что инфляция находится под контролем, а снижение ставки, хоть и незначительное, необходимо для предотвращения стагнации экономики, которая рискует перерасти в рецессию.
Евгений Коган, профессор ВШЭ и президент Столыпинского клуба, занимает противоположную позицию. Он считает, что Центробанку следует проявить осторожность и воздержаться от снижения ставки, чтобы минимизировать потенциальные риски.
По его мнению, регулятор сделает акцент на позитивной динамике, но подчеркнёт необходимость осмотрительности и оставит возможность корректировки ставки ближе к концу года.
