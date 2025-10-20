Миллион за любовь к спорту: программа вернёт тренеров в малые города по всей России

Правительство России одобрило выделение около 90 миллионов рублей на реализацию программы "Земский тренер" в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями. С 2026 года проект планируется распространить на всю территорию страны.
"Сейчас эта инициатива ("Земский тренер") действует в двух федеральных округах — в Центральном и Дальневосточном. Со следующего года мы распространим её на всю страну. Сегодня на её реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования около 90 млн рублей", — заявил Михаил Мишустин на совещании, комментируя планы по развитию программы.
На данный момент программа "Земский тренер" действует в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. По словам главы правительства, выделенные средства позволят заместить около 80 вакантных должностей тренеров в спортивных организациях, работающих в малых городах и посёлках.
"За счёт этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров", — уточнил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
В 2025 году программа продолжит финансироваться на федеральном уровне, а с 2026 года будет действовать во всех субъектах России.
Программа "Земский тренер" направлена на привлечение специалистов в области физической культуры и спорта в города и посёлки с населением до 50 тысяч человек. Для таких специалистов предусмотрены единовременные подъёмные выплаты:
"Программа нацелена на то, чтобы привлечь работников физкультуры и спорта в небольшие города. Для них предусмотрены специальные подъёмные средства — до 2 млн рублей для Дальнего Востока и новых регионов и до 1 млн рублей для остальных субъектов", — пояснил Михаил Мишустин, обращаясь к членам правительства.
Подъёмные средства предоставляются единовременно и предназначены для обустройства на новом месте, покупки жилья или компенсации расходов на переезд. Программа рассчитана на специалистов с профильным образованием, готовых трудоустроиться по специальности и проработать не менее пяти лет.
По словам главы кабмина, инициатива имеет важное значение не только для отрасли, но и для укрепления здоровья населения в регионах.
"Важно, чтобы квалифицированные специалисты были и в спортивных организациях небольших населённых пунктов, и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", — отметил Михаил Мишустин.
Программа создаёт возможность для молодых специалистов — выпускников вузов и колледжей — начать карьеру по специальности, получив финансовую поддержку и гарантированное трудоустройство.
По данным Министерства спорта РФ, кадровый дефицит в сфере физической культуры и спорта в ряде регионов превышает 30 %. Особенно остро нехватка тренеров ощущается в сельских районах и малых городах. Реализация программы позволит улучшить доступность спортивных секций и кружков, а также повысить уровень подготовки юных спортсменов.
"Для многих малых городов и посёлков появление одного опытного тренера становится важным социальным событием — это вдохновляет детей заниматься спортом", — подчеркнула заместитель министра спорта России МаринаТомилова в комментарии ТАСС.
Специалисты с профильным физкультурным или спортивным образованием, готовые работать в малых городах и населённых пунктах.
До 2 млн рублей — для участников программы в Дальневосточном федеральном округе и новых регионах; до 1 млн рублей — для остальных субъектов РФ.
На покупку жилья, обустройство, переезд или иные цели, связанные с началом работы на новом месте.
С 2026 года, после завершения пилотной фазы.
В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.