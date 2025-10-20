Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уж поверьте, я знаю, что это такое: Лолита раскрыла, почему больше не спорит с дочерью
Ползубр, полукорова: зачем в СССР решили создать новое домашнее животное
Не азот, не зола: вот что на самом деле делает лук крупным и сладким
Солнечный пирог Кавказа: в каждой крошке тепло гор и терпкость орехов
Запах, который соблазняет сильнее взгляда: самые чувственные женские ароматы года
Возвращение после скандала: как Эштон Кутчер объясняет свои неудачи в Голливуде
Раскол в королевской семье: почему Карл III перестал общаться с принцем Уильямом
Что ожидать туристам на новогодние праздники: вот как изменятся цены на новогодний отдых в предстоящем году
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы

Миллион за любовь к спорту: программа вернёт тренеров в малые города по всей России

Экономика

Правительство России одобрило выделение около 90 миллионов рублей на реализацию программы "Земский тренер" в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями. С 2026 года проект планируется распространить на всю территорию страны.

Дети занимаются спортом с тренером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дети занимаются спортом с тренером

"Сейчас эта инициатива ("Земский тренер") действует в двух федеральных округах — в Центральном и Дальневосточном. Со следующего года мы распространим её на всю страну. Сегодня на её реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования около 90 млн рублей", — заявил Михаил Мишустин на совещании, комментируя планы по развитию программы.

Расширение программы и цели

На данный момент программа "Земский тренер" действует в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. По словам главы правительства, выделенные средства позволят заместить около 80 вакантных должностей тренеров в спортивных организациях, работающих в малых городах и посёлках.

"За счёт этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров", — уточнил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В 2025 году программа продолжит финансироваться на федеральном уровне, а с 2026 года будет действовать во всех субъектах России.

Условия участия и меры поддержки

Программа "Земский тренер" направлена на привлечение специалистов в области физической культуры и спорта в города и посёлки с населением до 50 тысяч человек. Для таких специалистов предусмотрены единовременные подъёмные выплаты:

  • до 2 млн рублей — для участников, направляющихся в Дальневосточный федеральный округ и новые регионы России;
  • до 1 млн рублей — для тех, кто переезжает в другие субъекты Российской Федерации.

"Программа нацелена на то, чтобы привлечь работников физкультуры и спорта в небольшие города. Для них предусмотрены специальные подъёмные средства — до 2 млн рублей для Дальнего Востока и новых регионов и до 1 млн рублей для остальных субъектов", — пояснил Михаил Мишустин, обращаясь к членам правительства.

Подъёмные средства предоставляются единовременно и предназначены для обустройства на новом месте, покупки жилья или компенсации расходов на переезд. Программа рассчитана на специалистов с профильным образованием, готовых трудоустроиться по специальности и проработать не менее пяти лет.

Социальная миссия программы

По словам главы кабмина, инициатива имеет важное значение не только для отрасли, но и для укрепления здоровья населения в регионах.

"Важно, чтобы квалифицированные специалисты были и в спортивных организациях небольших населённых пунктов, и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", — отметил Михаил Мишустин.

Программа создаёт возможность для молодых специалистов — выпускников вузов и колледжей — начать карьеру по специальности, получив финансовую поддержку и гарантированное трудоустройство.

Эффект для регионов

По данным Министерства спорта РФ, кадровый дефицит в сфере физической культуры и спорта в ряде регионов превышает 30 %. Особенно остро нехватка тренеров ощущается в сельских районах и малых городах. Реализация программы позволит улучшить доступность спортивных секций и кружков, а также повысить уровень подготовки юных спортсменов.

"Для многих малых городов и посёлков появление одного опытного тренера становится важным социальным событием — это вдохновляет детей заниматься спортом", — подчеркнула заместитель министра спорта России МаринаТомилова в комментарии ТАСС.

FAQ

Кто может участвовать в программе Земский тренер

Специалисты с профильным физкультурным или спортивным образованием, готовые работать в малых городах и населённых пунктах.

Каков размер поддержки

До 2 млн рублей — для участников программы в Дальневосточном федеральном округе и новых регионах; до 1 млн рублей — для остальных субъектов РФ.

На что можно потратить подъёмные

На покупку жилья, обустройство, переезд или иные цели, связанные с началом работы на новом месте.

Когда программа станет общероссийской

С 2026 года, после завершения пилотной фазы.

Исторический контекст

  • Программа "Земский доктор" начала действовать в 2012 году, предоставляя медикам финансовую поддержку при переезде в сельские районы.
  • В 2020 году стартовал проект "Земский учитель", который стал аналогом для педагогов.
  • "Земский тренер" является логическим продолжением этих инициатив и направлена на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры.

Три интересных факта

  • Программа "Земский тренер" была запущена в пилотном режиме в 2023 году.
  • Участие в проекте требует обязательной отработки не менее пяти лет в конкретном регионе.
  • К 2030 году программа должна привлечь более 2 тысяч специалистов в сферу спорта.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Коллеги скрывают ИИ-ответы: раскрыт секрет нынешней офисной коммуникации
Вы моете плиту, а вытяжка тем временем готовится загореться: вот как этого избежать
Терять по пряди в день не норма: эти шаги вернут рост волос уже через месяц
Аромат, который сведёт с ума соседей: свиные рёбрышки по рецепту, достойному ресторана
Евросоюз делит чужие миллиарды: спор о репарациях грозит новым расколом
Новая схема обмана: Мошенники маскируются под Москалькову и выманивают данные
Гибель Амазонии может стать началом конца: Земля уже проходила это 250 млн лет назад
Машину заправили днём — и переплатили: как температура воздуха влияет на литры
Исчезли в тайге: загадочные обстоятельства поисков семьи Усольцевых не дают покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.