Миллион за любовь к спорту: программа вернёт тренеров в малые города по всей России

Правительство России одобрило выделение около 90 миллионов рублей на реализацию программы "Земский тренер" в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями. С 2026 года проект планируется распространить на всю территорию страны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дети занимаются спортом с тренером

"Сейчас эта инициатива ("Земский тренер") действует в двух федеральных округах — в Центральном и Дальневосточном. Со следующего года мы распространим её на всю страну. Сегодня на её реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования около 90 млн рублей", — заявил Михаил Мишустин на совещании, комментируя планы по развитию программы.

Расширение программы и цели

На данный момент программа "Земский тренер" действует в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. По словам главы правительства, выделенные средства позволят заместить около 80 вакантных должностей тренеров в спортивных организациях, работающих в малых городах и посёлках.

"За счёт этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров", — уточнил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В 2025 году программа продолжит финансироваться на федеральном уровне, а с 2026 года будет действовать во всех субъектах России.

Условия участия и меры поддержки

Программа "Земский тренер" направлена на привлечение специалистов в области физической культуры и спорта в города и посёлки с населением до 50 тысяч человек. Для таких специалистов предусмотрены единовременные подъёмные выплаты:

до 2 млн рублей — для участников, направляющихся в Дальневосточный федеральный округ и новые регионы России;

до 1 млн рублей — для тех, кто переезжает в другие субъекты Российской Федерации.

"Программа нацелена на то, чтобы привлечь работников физкультуры и спорта в небольшие города. Для них предусмотрены специальные подъёмные средства — до 2 млн рублей для Дальнего Востока и новых регионов и до 1 млн рублей для остальных субъектов", — пояснил Михаил Мишустин, обращаясь к членам правительства.

Подъёмные средства предоставляются единовременно и предназначены для обустройства на новом месте, покупки жилья или компенсации расходов на переезд. Программа рассчитана на специалистов с профильным образованием, готовых трудоустроиться по специальности и проработать не менее пяти лет.

Социальная миссия программы

По словам главы кабмина, инициатива имеет важное значение не только для отрасли, но и для укрепления здоровья населения в регионах.

"Важно, чтобы квалифицированные специалисты были и в спортивных организациях небольших населённых пунктов, и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", — отметил Михаил Мишустин.

Программа создаёт возможность для молодых специалистов — выпускников вузов и колледжей — начать карьеру по специальности, получив финансовую поддержку и гарантированное трудоустройство.

Эффект для регионов

По данным Министерства спорта РФ, кадровый дефицит в сфере физической культуры и спорта в ряде регионов превышает 30 %. Особенно остро нехватка тренеров ощущается в сельских районах и малых городах. Реализация программы позволит улучшить доступность спортивных секций и кружков, а также повысить уровень подготовки юных спортсменов.

"Для многих малых городов и посёлков появление одного опытного тренера становится важным социальным событием — это вдохновляет детей заниматься спортом", — подчеркнула заместитель министра спорта России МаринаТомилова в комментарии ТАСС.

FAQ

Кто может участвовать в программе Земский тренер

Специалисты с профильным физкультурным или спортивным образованием, готовые работать в малых городах и населённых пунктах.

Каков размер поддержки

До 2 млн рублей — для участников программы в Дальневосточном федеральном округе и новых регионах; до 1 млн рублей — для остальных субъектов РФ.

На что можно потратить подъёмные

На покупку жилья, обустройство, переезд или иные цели, связанные с началом работы на новом месте.

Когда программа станет общероссийской

С 2026 года, после завершения пилотной фазы.

Исторический контекст

Программа "Земский доктор" начала действовать в 2012 году, предоставляя медикам финансовую поддержку при переезде в сельские районы.

В 2020 году стартовал проект "Земский учитель", который стал аналогом для педагогов.

"Земский тренер" является логическим продолжением этих инициатив и направлена на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры.

Три интересных факта

Программа "Земский тренер" была запущена в пилотном режиме в 2023 году.

Участие в проекте требует обязательной отработки не менее пяти лет в конкретном регионе.

К 2030 году программа должна привлечь более 2 тысяч специалистов в сферу спорта.