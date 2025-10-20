Номер один по запасам и технологиям: Россия утвердила лидерство на газовом рынке

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам природного газа и достигла высокого уровня технологической независимости в газовой промышленности. По его словам, компания полностью перешла на использование отечественных труб при строительстве магистральных газопроводов и активно развивает внутреннее производство оборудования.
"По запасам газа Россия — страна номер один, и если мы по запасам газа находимся на первом месте, то являемся суверенной страной", — сказал Алексей Миллер.
По данным BP Statistical Review of World Energy 2023, Россия располагает примерно 37 триллионами кубометров разведанных запасов природного газа, что составляет около 19 % мировых ресурсов. Эти показатели позволяют стране стабильно входить в топ-2 мировых лидеров по запасам, наряду с Ираном. В отдельных международных обзорах Россия указывается как лидер в этой категории.
"Россия обладает уникальной ресурсной базой и инфраструктурой для добычи и транспортировки газа, и это фундаментальный фактор её энергетического суверенитета", — отметил Миллер, отвечая на вопрос корреспондента "Россия-24" о положении страны на мировом рынке.
Алексей Миллер подчеркнул, что за последние два десятилетия "Газпром" полностью локализовал производство трубного сортамента и существенно снизил зависимость от зарубежных поставщиков оборудования.
"То, что касается трубного сортамента — 100 %. Для сравнения могу сказать, что в начале нулевых годов, всего 25 лет тому назад, по трубному сортаменту только 28 % — это была поставка наших российских производителей, а сегодня мы эксплуатируем самые современные магистральные газопроводы в мире, построенные на нашей российской трубе", — заявил Алексей Миллер, выступая в эфире "Россия-24".
По данным компании, 99,5 % труб большого диаметра сегодня закупаются у российских производителей, включая Трубную металлургическую компанию (ТМК), Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и "Северсталь". Цель — довести показатель локализации до 100 % в ближайшие годы.
"Сегодня мы используем исключительно российские трубы при строительстве магистральных газопроводов — это результат многолетней программы импортозамещения", — добавил Миллер в интервью "Россия-24", отметив роль металлургической отрасли в обеспечении энергетической безопасности страны.
По словам главы компании, в России создана полноценная производственная база, которая охватывает весь технологический цикл — от добычи до транспортировки газа.
"Мы полностью обеспечиваем себя трубами, компрессорными установками и материалами отечественного производства. Это важный шаг к технологическому суверенитету", — подчеркнул Миллер в беседе с журналистом "Россия-24".
Сегодня в производстве оборудования для газовой отрасли задействованы ведущие российские предприятия: ТМК, ОМЗ, КМПО, "Силовые машины" и другие. По данным Минпромторга, уровень локализации оборудования для газовой промышленности превысил 90 %.
Россия остаётся одним из крупнейших производителей и экспортёров природного газа в мире. Согласно отчёту Международного энергетического агентства (IEA) за 2023 год, страна обеспечивает около 16 % мирового экспорта газа, включая поставки по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ).
При этом внутренний рынок потребляет порядка 70 % добываемого газа, что делает отрасль ключевой для отечественной экономики.
"Газовая отрасль — это не только экспорт. Это инфраструктура, которая обеспечивает устойчивость экономики. Мы продолжаем газификацию российских регионов, чтобы каждый населённый пункт имел доступ к надёжному энергоснабжению", — сказал Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия-24".
Около 37 трлн кубометров (по данным BP Statistical Review of World Energy, 2023).
Почти вся трубная и значительная часть производственной продукции закупается у российских компаний, уровень локализации превышает 90 %.
В Китай (по газопроводу "Сила Сибири"), Турцию, страны СНГ и по контрактам — в ряд европейских государств.
Зависимость от импорта минимальна: отечественные заводы обеспечивают ключевые направления, включая трубы, компрессоры и системы автоматизации.
