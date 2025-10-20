Номер один по запасам и технологиям: Россия утвердила лидерство на газовом рынке

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам природного газа и достигла высокого уровня технологической независимости в газовой промышленности. По его словам, компания полностью перешла на использование отечественных труб при строительстве магистральных газопроводов и активно развивает внутреннее производство оборудования.

"По запасам газа Россия — страна номер один, и если мы по запасам газа находимся на первом месте, то являемся суверенной страной", — сказал Алексей Миллер.

Россия — один из мировых лидеров по запасам газа

По данным BP Statistical Review of World Energy 2023, Россия располагает примерно 37 триллионами кубометров разведанных запасов природного газа, что составляет около 19 % мировых ресурсов. Эти показатели позволяют стране стабильно входить в топ-2 мировых лидеров по запасам, наряду с Ираном. В отдельных международных обзорах Россия указывается как лидер в этой категории.

"Россия обладает уникальной ресурсной базой и инфраструктурой для добычи и транспортировки газа, и это фундаментальный фактор её энергетического суверенитета", — отметил Миллер, отвечая на вопрос корреспондента "Россия-24" о положении страны на мировом рынке.

Импортозамещение и технологическая независимость

Алексей Миллер подчеркнул, что за последние два десятилетия "Газпром" полностью локализовал производство трубного сортамента и существенно снизил зависимость от зарубежных поставщиков оборудования.

"То, что касается трубного сортамента — 100 %. Для сравнения могу сказать, что в начале нулевых годов, всего 25 лет тому назад, по трубному сортаменту только 28 % — это была поставка наших российских производителей, а сегодня мы эксплуатируем самые современные магистральные газопроводы в мире, построенные на нашей российской трубе", — заявил Алексей Миллер, выступая в эфире "Россия-24".

По данным компании, 99,5 % труб большого диаметра сегодня закупаются у российских производителей, включая Трубную металлургическую компанию (ТМК), Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и "Северсталь". Цель — довести показатель локализации до 100 % в ближайшие годы.

"Сегодня мы используем исключительно российские трубы при строительстве магистральных газопроводов — это результат многолетней программы импортозамещения", — добавил Миллер в интервью "Россия-24", отметив роль металлургической отрасли в обеспечении энергетической безопасности страны.

Производственная база и новые технологии

По словам главы компании, в России создана полноценная производственная база, которая охватывает весь технологический цикл — от добычи до транспортировки газа.

"Мы полностью обеспечиваем себя трубами, компрессорными установками и материалами отечественного производства. Это важный шаг к технологическому суверенитету", — подчеркнул Миллер в беседе с журналистом "Россия-24".

Сегодня в производстве оборудования для газовой отрасли задействованы ведущие российские предприятия: ТМК, ОМЗ, КМПО, "Силовые машины" и другие. По данным Минпромторга, уровень локализации оборудования для газовой промышленности превысил 90 %.

Энергетическая роль России

Россия остаётся одним из крупнейших производителей и экспортёров природного газа в мире. Согласно отчёту Международного энергетического агентства (IEA) за 2023 год, страна обеспечивает около 16 % мирового экспорта газа, включая поставки по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ).

При этом внутренний рынок потребляет порядка 70 % добываемого газа, что делает отрасль ключевой для отечественной экономики.

"Газовая отрасль — это не только экспорт. Это инфраструктура, которая обеспечивает устойчивость экономики. Мы продолжаем газификацию российских регионов, чтобы каждый населённый пункт имел доступ к надёжному энергоснабжению", — сказал Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия-24".

FAQ

Каков объём запасов газа в России

Около 37 трлн кубометров (по данным BP Statistical Review of World Energy, 2023).

Что означает технологическая независимость Газпрома

Почти вся трубная и значительная часть производственной продукции закупается у российских компаний, уровень локализации превышает 90 %.

Куда поставляется российский газ

В Китай (по газопроводу "Сила Сибири"), Турцию, страны СНГ и по контрактам — в ряд европейских государств.

Использует ли Россия импортные технологии в газовой отрасли

Зависимость от импорта минимальна: отечественные заводы обеспечивают ключевые направления, включая трубы, компрессоры и системы автоматизации.

Исторический контекст

Первые крупные газовые месторождения — Уренгойское и Ямбургское — были открыты в 1960-1970-х годах, что заложило основу газовой промышленности СССР.

"Газпром" был образован в 1989 году на базе Министерства газовой промышленности СССР.

Сегодня компания управляет крупнейшей в мире системой магистральных газопроводов протяжённостью более 175 тысяч километров.

Три интересных факта

Россия располагает одними из крупнейших разведанных запасов природного газа в мир.

"Газпром" экспортирует газ более чем в 30 стран, включая Китай, Турцию, Казахстан и Белоруссию.

Компания активно развивает производство СПГ - среди крупнейших проектов "Сахалин-2", "Балтийский СПГ" и "Усть-Луга".