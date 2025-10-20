Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима не враг, если знать правила игры: садоводы раскрыли тайный ритуал подготовки многолетников
Из песочницы в сборную: как обычные детские движения превращаются в силу и характер
Два месяца кашля и 100 тысяч рублей: как отдых в Турции привел к серьезным проблемам со здоровьем
Когда Земля превратилась в ледяной шар: апокалипсис, который подарил миру жизнь
От костра до клинописи: как мир за одно мгновение превратился в цивилизацию
Больше не про аккуратность: тренды маникюра 2026 обещают шок, стиль и немного безумия
Не верьте глазам: какие странности Юрий Лоза нашёл в рекламе с Филиппом Киркоровым
Шкаф перестал быть просто складом вещей: вот во что он превратился в современных квартирах
Дистанция, которую не прописали в ПДД: ошибка, за которую платят даже опытные водители

Отдых не по карману? Какие направления подорожают для россиян больше всего

0:57
Экономика

Во втором полугодии текущего года ожидается подорожание зарубежных туристических поездок для россиян на 5-10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

По оценке Светланы Ильяшенко, преподавателя Института международных экономических связей, средняя цена турпакета на двоих за границу в течение второй половины 2025 года составит от 165 до 172 тысяч рублей, пишет Газета.Ru.

Ильяшенко отметила, что ключевым фактором, влияющим на общую стоимость зарубежных поездок, является популярность египетского направления, на которое приходится более 40% всех бронирований. Поскольку Египет остаётся наиболее бюджетным вариантом для российских путешественников, увеличение цен на путёвки туда окажет существенное воздействие на общую статистику и будет наиболее ощутимым.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
Путешествия, которые меняют мир: как увидеть планету и спасти её одновременно
Ошибка, из-за которой теряли мощность десятилетиями, наконец исправлена
Свет как режиссер пространства: что заставляет интерьер дышать и выглядеть живым
Авторынок Тюмени показал опережающий рост: цены на премиум-автомобили взлетели
85% Вселенной в тени: новое исследование раскрывает тайну тёмной материи
Организм под холодным прессингом: как вода тренирует иммунитет лучше спорта
Грядка, которая делает дачу стильной: вот зачем садоводы меняют землю на контейнеры
Эйфория от щенка испарится за 3 дня: суровая реальность, к которой готов далеко не каждый
Мышечная память не вечна: сколько недель отделяют форму от потери силы и уверенности
Блошиные рынки и ночные бабочки: как выглядит жизнь Ренаты Литвиновой в Париже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.