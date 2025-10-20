Отдых не по карману? Какие направления подорожают для россиян больше всего

Во втором полугодии текущего года ожидается подорожание зарубежных туристических поездок для россиян на 5-10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По оценке Светланы Ильяшенко, преподавателя Института международных экономических связей, средняя цена турпакета на двоих за границу в течение второй половины 2025 года составит от 165 до 172 тысяч рублей, пишет Газета.Ru.

Ильяшенко отметила, что ключевым фактором, влияющим на общую стоимость зарубежных поездок, является популярность египетского направления, на которое приходится более 40% всех бронирований. Поскольку Египет остаётся наиболее бюджетным вариантом для российских путешественников, увеличение цен на путёвки туда окажет существенное воздействие на общую статистику и будет наиболее ощутимым.