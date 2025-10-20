Авторынок Тюмени показал опережающий рост: цены на премиум-автомобили взлетели

В период с начала января по конец августа 2025 года, средняя стоимость нового автомобиля премиум-сегмента в Тюменской области увеличилась на 15%, поднявшись с 5,6 млн до 6,5 млн рублей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) деньги и машина

Для сравнения, общероссийский рост составил 7,8% (с 5,9 млн до 6,5 млн рублей). Эксперты объясняют это явление увеличением ставок утилизационного сбора и учетом валютных рисков дистрибьюторами при формировании цен.

Ситуация на рынке подержанных авто

Стоимость премиальных автомобилей с пробегом в Тюменской области также показала рост. В январе средняя цена составляла 6,8 млн рублей, к июню она увеличилась до 7,1 млн рублей, а к августу немного снизилась до 7 млн рублей, зафиксировав рост в 3,2%. В то же время по России в целом наблюдалось снижение цен на автомобили премиум-класса с пробегом на 0,7% (с 6,8 млн до 6,7 млн рублей). Аналитики "Авто.ру" связывают опережающий рост в регионе с ограниченным предложением, особенностями спроса и логистикой.

Увеличение доли премиум-сегмента

В 2025 году доля премиум-сегмента среди новых автомобилей в Тюменской области составила 5,5%, увеличившись с 4% в феврале до 6,4% в августе. Эксперты отмечают, что на динамику значительно влияет низкая база, поэтому даже незначительное количество новых предложений оказывает ощутимое воздействие на показатель. На вторичном рынке премиум-сегмент также усилил свои позиции, увеличившись с 18% в январе до 19,5% в августе. Этот рост обусловлен импортом относительно новых автомобилей (до 5 лет) из Южной Кореи, пишет РБК Тюмень.