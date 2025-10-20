Затишье в кредитной сфере: в Новосибирской области стало меньше кредитов наличными

В Новосибирской области отмечено уменьшение числа выданных кредитов наличными.

По данным Объединённого кредитного бюро, в сентябре было оформлено 29,9 тысячи кредитов, тогда как в августе этот показатель превышал 31,9 тысячи.

Уменьшение общего объёма кредитования

Общий объем выданных наличными кредитов также продемонстрировал отрицательную динамику. В августе этот показатель составлял 6,69 миллиарда рублей, но в сентябре снизился до 6,04 миллиарда рублей.

Сокращение среднего размера кредита

Средняя сумма кредита наличными, оформленного жителями Новосибирской области, также уменьшилась. Если в августе в среднем заемщики получали 209 тысяч рублей, то в сентябре эта сумма снизилась до 202 тысяч рублей.