Затишье в кредитной сфере: в Новосибирской области стало меньше кредитов наличными

В Новосибирской области отмечено уменьшение числа выданных кредитов наличными.
По данным Объединённого кредитного бюро, в сентябре было оформлено 29,9 тысячи кредитов, тогда как в августе этот показатель превышал 31,9 тысячи.
Общий объем выданных наличными кредитов также продемонстрировал отрицательную динамику. В августе этот показатель составлял 6,69 миллиарда рублей, но в сентябре снизился до 6,04 миллиарда рублей.
Средняя сумма кредита наличными, оформленного жителями Новосибирской области, также уменьшилась. Если в августе в среднем заемщики получали 209 тысяч рублей, то в сентябре эта сумма снизилась до 202 тысяч рублей.
