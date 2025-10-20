Смена резины: пора платить больше — какие регионы в лидерах по росту цен

Согласно информации, предоставленной Росстатом, стоимость услуг шиномонтажа в Северной столице увеличилась на 13,9% за год. Замена летних шин на зимние теперь обходится петербуржцам в 631 рубль за колесо, что составляет 2524 рубля за полный комплект.

Стоимость услуг станций технического обслуживания и шиномонтажных мастерских по сезонной замене шин демонстрирует ощутимый рост по всей России. Анализ данных по федеральным округам выявил, что Урал является лидером по увеличению цен. Здесь услуги шиномонтажа подорожали на 29,3% по сравнению с прошлым годом и достигли 633 рублей за колесо, пишут Известия.

В Сибирском федеральном округе средняя цена на шиномонтаж выросла на 18,2%, составив 512 рублей за колесо. В Центральном округе увеличение составило 17,5%, а средняя цена — 700 рублей. В Приволжском и Северо-Кавказском округах цены увеличились на 17%, достигнув 474 рублей за колесо.