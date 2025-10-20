Дважды по 60+: как изменит рынок труда стареющее население планеты

По мнению Марка Кукушкина, эксперта по корпоративной культуре, в перспективе компании будут всё чаще формировать рабочие группы из сотрудников разных поколений. Такое заявление прозвучало на саммите "Работа будущего" в Сочи.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Ключевой фактор — демографические изменения

В основе этого тренда лежит старение населения, оказывающее значительное влияние на экономику и принципы работы компаний. Сейчас молодое поколение — миллениалы и зумеры — численно преобладает.

Старение планеты: прогноз ВОЗ

Однако по данным Всемирной организации здравоохранения, к середине столетия количество людей старше 60 лет увеличится вдвое по сравнению с 2019 годом и достигнет 2,1 миллиарда. Это приведет к тому, что люди старшего возраста будут составлять значительную часть, а именно одну шестую населения Земли, пишут "Ведомости".