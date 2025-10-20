Судьбоносное решение: куда хотят направить миллиарды из электроэнергетики

Заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак заявил на заседании комиссии Госсовета по энергетике о предложении ведомства направить часть налоговых сборов от электроэнергетической отрасли на стимулирование её прогресса.
По данным РБК, рассматривается возможность перераспределения до половины налоговых поступлений, что может составить около 400 млрд рублей в год.
Грабчак подчеркнул, что отрасль сталкивается с масштабной задачей — созданием 88,5 ГВт генерирующих мощностей и развитием сетевой инфраструктуры к 2042 году. Это потребует инвестиций, оцениваемых более чем в 40 трлн рублей, что, как он отметил, при сохранении существующих подходов и механизмов приведёт к двукратному росту среднего тарифа в ценах 2025 года. Правительство поставило задачу снизить эту прогнозируемую цифру минимум на 30%.
В настоящее время ведётся разработка законопроекта, направленного на содействие инфраструктурному развитию и повышение эффективности управления в электроэнергетической сфере, а также внесение изменений в соответствующие законодательные акты. Предполагается, что реализация мер, предусмотренных законопроектом, позволит сократить прогнозируемую на 2042 год среднюю стоимость 1 кВт·ч с 12,8 до 8-9 рублей.
