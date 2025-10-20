Судьбоносное решение: куда хотят направить миллиарды из электроэнергетики

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак заявил на заседании комиссии Госсовета по энергетике о предложении ведомства направить часть налоговых сборов от электроэнергетической отрасли на стимулирование её прогресса.

Фото: pixabay.com by velikorodov94 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

По данным РБК, рассматривается возможность перераспределения до половины налоговых поступлений, что может составить около 400 млрд рублей в год.

Инвестиции в будущее электроэнергетики

Грабчак подчеркнул, что отрасль сталкивается с масштабной задачей — созданием 88,5 ГВт генерирующих мощностей и развитием сетевой инфраструктуры к 2042 году. Это потребует инвестиций, оцениваемых более чем в 40 трлн рублей, что, как он отметил, при сохранении существующих подходов и механизмов приведёт к двукратному росту среднего тарифа в ценах 2025 года. Правительство поставило задачу снизить эту прогнозируемую цифру минимум на 30%.

Законопроект о поддержке электроэнергетики

В настоящее время ведётся разработка законопроекта, направленного на содействие инфраструктурному развитию и повышение эффективности управления в электроэнергетической сфере, а также внесение изменений в соответствующие законодательные акты. Предполагается, что реализация мер, предусмотренных законопроектом, позволит сократить прогнозируемую на 2042 год среднюю стоимость 1 кВт·ч с 12,8 до 8-9 рублей.