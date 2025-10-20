Рынок недвижимости в ожидании перемен: когда и на сколько вырастут цены на жильё

По прогнозам Натальи Загвоздиной, старшего управляющего директора аналитического управления Сбербанка, в 2026 году ожидается увеличение стоимости новых квартир в России на 5-7%.
Об этом она заявила на конференции "Время изменений: жильё. От адаптации к лидерству", предназначенной для компаний, занимающихся строительством жилой недвижимости.
Загвоздина отметила, что после двух лет значительного спада в количестве заключенных договоров долевого участия (ДДУ), 2026 год, особенно его вторая половина, может ознаменоваться началом восстановления и подъёма цен. Прогнозируется снижение ключевой ставки Центрального банка до диапазона 12-14%.
По оценкам Сбербанка, в 2026 году возможно увеличение числа ДДУ на 9%, а стоимость квадратного метра возрастёт на 5-7%. В 2025 году рост цен составил 6%, что ниже показателя 2024 года в 11%. В условиях снижения покупательского спроса преимущество переходит к покупателям, что ограничивает возможности застройщиков по увеличению цен, пишет ТАСС.
