Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась

Известие о возвращении CMA CGM на российский рынок ставит перед российскими перевозчиками, заполнившими нишу после ухода западных компаний в 2022 году, задачу: как удержать свою долю рынка при появлении гораздо более мощного конкурента.
CMA CGM, занимающая третье место в мире по объему контейнерных перевозок, заявила о включении Санкт-Петербурга в маршрут Finland Express (FLX), включающий порты Бремерхафена, Гамбурга, Котки, Хельсинки и Таллина. Ожидается, что первое судно North прибудет на Первый контейнерный терминал 17 ноября, а затем суда будут прибывать еженедельно.
По словам источника, близкого к контейнерному рынку РФ, к настоящему моменту почти все международные контейнерные линии, работавшие в России до 2022 года, покинули страну.
Единственный крупный игрок, сохранивший присутствие, специализируется на перевозке несанкционных грузов, преимущественно в северо-западных и южных портах России. Это не создает значительных проблем для российских и дружественных перевозчиков, так как эта ниша невелика в масштабах всего российского внешнеторгового оборота.
По данным на конец сентября 2025 года, в Балтийском бассейне работает 17 иностранных линий (3 до 2022 года), на Дальнем Востоке — 16 (4 до 2022 года), в Азово-Черноморском бассейне — 20 (5 до 2022 года). До настоящего времени ни одна из компаний, покинувших рынок в 2022 году, не вернулась. Другой источник напоминает, что одна из крупнейших морских линий (MSC) не ушла из России, пишет "Ъ".
