Платёж на три части за пачку чипсов: зачем маркетплейсы играют в рассрочку без спроса

В онлайн-магазинах и крупных торговых сетях всё чаще предлагают разбить платежи не только за дорогую технику, такую как стиральные машины или ноутбуки, но и за продукты питания.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Теперь оплату можно разделить даже за недорогие товары, к примеру, за пачку чипсов. Однако по мнению экспертов, этот сервис не пользуется большой популярностью и является скорее рекламным приёмом со стороны продавцов.

Рассрочка доступна всем и везде

Как выяснила "Российская газета", почти все крупные маркетплейсы предлагают рассрочку на продукты. Покупку можно оформить с помощью кредитной карты с льготным периодом, но это кредитный продукт с процентами. Чаще используются BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later). BNPL работает просто: клиент поручает оператору оплатить покупку, вносит первый взнос и постепенно возмещает остаток. Продавец сразу получает полную сумму от оператора. Эта схема соответствует Гражданскому кодексу РФ и не регулируется кредитным законодательством.

Рассрочка при крупных тратах

По данным "РГ", опросившей маркетплейсы, услуга чаще востребована для электроники, бытовой техники и товаров для дома. Рассрочка на продукты питания оформляется редко. В пресс-службе Яндекса сообщили, что "Сплит" в основном используют на Маркете. В Яндекс Лавке и Еде эта опция помогает планировать бюджет при крупных тратах, например, при праздновании дня рождения или Нового года.