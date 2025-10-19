Борьба с наркотиками — лишь ширма: президент Колумбии заподозрил США в игре в Карибском регионе

Президент Колумбии Густаво Петро высказал мнение о том, что истинная цель американской активности в Карибском бассейне — не противодействие наркотрафику, а стремление к контролю над нефтяными ресурсами Венесуэлы и Гайаны.

Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Станки-качалки для нефтедобычи

Критика стратегии США

В своём выступлении, цитируемом Canal Institucional, Петро подчеркнул, что наркотики не являются первопричиной кризиса в регионе. Он заявил, что действия Соединённых Штатов мотивированы желанием извлечь выгоду из нефтяных запасов Венесуэлы и Гайаны.

"Жажда нефти стоит за стратегией запускать ракеты по рыбакам", — добавил колумбийский лидер.

Осуждение насилия против мирных жителей

Президент Петро также выразил возмущение использованием военной силы против гражданского населения. Он подчеркнул важность диалога и аргументации в решении общих проблем между народами Америки.

Предыдущие обвинения со стороны США

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал правительство Колумбии во главе с Петро, обвиняя его в попустительстве производству наркотиков в стране. Трамп также заявил о прекращении финансовой поддержки Колумбии со стороны США, пишет РГ.