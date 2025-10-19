Алжир выбрал цифру: страна планирует забыть о бумажных деньгах

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алжир планирует осуществить полный переход на цифровую экономику к 2028 году, отказавшись от использования наличных денег.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина со смартфоном и ноутбуком

Глава Банка Алжира Салах Эддин Талеб в своем интервью агентству APS, раскрыл основные направления этой масштабной реформы, призванной обновить финансовую систему страны и повысить ее экономическую устойчивость.

Модернизация и прозрачность

По словам Талеба, эта амбициозная инициатива, представляющая собой исторический шаг, нацелена на модернизацию банковской системы, увеличение финансовой прозрачности и более эффективную борьбу с отмыванием средств. Главная цель — добиться полной цифровизации экономики, при которой все финансовые операции будут проводиться в электронной форме.

Новая нормативная база

Для достижения поставленной цели Банк Алжира разработал подробный план, опирающийся на новый закон о денежной и кредитной политике, который заменил собой указ 2003 года. Этот закон формирует современную нормативно-правовую базу, учитывающую технологические инновации и предусматривающую создание Национального комитета по платежам, ответственного за переход к полностью цифровой финансовой системе.

Расширение возможностей

Талеб подчеркнул, что реформа открывает новые возможности для различных участников рынка, включая поставщиков платежных услуг, цифровые и исламские банки, инвестиционные банки, а также будущую цифровую валюту центрального банка, которая станет важным инструментом для безопасных и контролируемых государством электронных платежей, пишет РГ.