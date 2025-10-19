Бензиновая передышка в Крыму: теперь в одни руки дадут больше топлива

После нескольких недель ограничений, связанных с поставками топлива, власти Республики Крым приняли решение расширить лимит на отпуск бензина в одни руки. Теперь жители и гости региона смогут заправляться до 30 литров в сутки. Такое распоряжение вступает в силу с 20 октября, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Ещё в начале октября на полуострове действовали лимиты — не более 20 литров бензина на одного человека. Это решение объяснялось временными сложностями с поставками топлива на полуостров, вызванными логистическими и инфраструктурными факторами. При этом власти подчёркивали, что ситуация находится под контролем и носит временный характер.
Теперь, когда поставки стабилизировались, ограничения решено смягчить. Актуальные адреса автозаправок, где бензин доступен в полном объёме, опубликуют на портале правительства Республики Крым и на сайте регионального министерства топлива и энергетики.
По словам Сергея Аксёнова, контроль за наличием топлива будет усилен. Особое внимание уделят работе операторов и соблюдению новых норм выдачи, чтобы избежать очередей и спекуляций.
Планировать заправку заранее, особенно при дальних поездках.
Сохранять чеки — это поможет при возможных спорах с операторами.
Следить за обновлениями по топливной ситуации в официальных Telegram-каналах властей региона.
После встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, глава Крыма сообщил, что региональные власти совместно с Севастополем и операторами заправок подготовят комплекс предложений для стабилизации поставок топлива.
"До конца недели предложения будут представлены президенту РФ Владимиру Путину", — отметил Сергей Аксенов.
Если подобные ограничения вновь введут, автомобилисты смогут использовать альтернативные решения:
переход на газомоторное топливо (установив ГБО);
использование каршеринга или общественного транспорта;
объединение поездок (например, попутные маршруты).
Такие меры позволят снизить зависимость от бензина в случае временных перебоев.
|Плюсы
|Минусы
|Увеличение нормы до 30 литров упрощает жизнь автомобилистам
|Возможны временные очереди в первые дни
|Бензин возвращается в свободную продажу
|Сохраняется риск точечных перебоев
|Улучшение логистики поставок
|Цены на топливо пока не снижаются
|Прозрачный контроль со стороны властей
|Необходимость мониторинга ситуации
Подобные ситуации с топливом в Крыму уже возникали в 2015 и 2022 годах. Тогда перебои также решались совместными усилиями федеральных и региональных властей. Сегодняшние меры — часть системного подхода, направленного на предотвращение дефицита в будущем.
Средний расход топлива у местных жителей выше, чем в среднем по России, из-за гористого рельефа.
В республике активно развивается сеть зарядных станций для электромобилей, чтобы снизить зависимость от нефтепродуктов.
