Бензиновая передышка в Крыму: теперь в одни руки дадут больше топлива

После нескольких недель ограничений, связанных с поставками топлива, власти Республики Крым приняли решение расширить лимит на отпуск бензина в одни руки. Теперь жители и гости региона смогут заправляться до 30 литров в сутки. Такое распоряжение вступает в силу с 20 октября, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Почему вводили ограничения

Ещё в начале октября на полуострове действовали лимиты — не более 20 литров бензина на одного человека. Это решение объяснялось временными сложностями с поставками топлива на полуостров, вызванными логистическими и инфраструктурными факторами. При этом власти подчёркивали, что ситуация находится под контролем и носит временный характер.

Новая система распределения топлива

Теперь, когда поставки стабилизировались, ограничения решено смягчить. Актуальные адреса автозаправок, где бензин доступен в полном объёме, опубликуют на портале правительства Республики Крым и на сайте регионального министерства топлива и энергетики.

По словам Сергея Аксёнова, контроль за наличием топлива будет усилен. Особое внимание уделят работе операторов и соблюдению новых норм выдачи, чтобы избежать очередей и спекуляций.

Как автомобилистам адаптироваться

Водителям стоит заранее проверять список работающих АЗС на официальных источниках. Планировать заправку заранее, особенно при дальних поездках. Сохранять чеки — это поможет при возможных спорах с операторами. Следить за обновлениями по топливной ситуации в официальных Telegram-каналах властей региона.

Что будет дальше

После встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, глава Крыма сообщил, что региональные власти совместно с Севастополем и операторами заправок подготовят комплекс предложений для стабилизации поставок топлива.

"До конца недели предложения будут представлены президенту РФ Владимиру Путину", — отметил Сергей Аксенов.

А что если ситуация повторится

Если подобные ограничения вновь введут, автомобилисты смогут использовать альтернативные решения:

переход на газомоторное топливо (установив ГБО);

использование каршеринга или общественного транспорта;

объединение поездок (например, попутные маршруты).

Такие меры позволят снизить зависимость от бензина в случае временных перебоев.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы Увеличение нормы до 30 литров упрощает жизнь автомобилистам Возможны временные очереди в первые дни Бензин возвращается в свободную продажу Сохраняется риск точечных перебоев Улучшение логистики поставок Цены на топливо пока не снижаются Прозрачный контроль со стороны властей Необходимость мониторинга ситуации Исторический контекст Подобные ситуации с топливом в Крыму уже возникали в 2015 и 2022 годах. Тогда перебои также решались совместными усилиями федеральных и региональных властей. Сегодняшние меры — часть системного подхода, направленного на предотвращение дефицита в будущем. 2 интересных факта о топливе в Крыму Средний расход топлива у местных жителей выше, чем в среднем по России, из-за гористого рельефа. В республике активно развивается сеть зарядных станций для электромобилей, чтобы снизить зависимость от нефтепродуктов.