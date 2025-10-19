Даркнет всполошился, а зря: что на самом деле стоит за продажей базы мессенджера Max

История с якобы утечкой данных пользователей национального мессенджера Max за последние дни вызвала широкий резонанс. В даркнете действительно появилось объявление о продаже базы с более чем 46 миллионами записей, однако представители платформы уверенно опровергли эти сведения, назвав их ложью и провокацией.

"Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Мax надёжно защищены", — заявили в пресс-службе платформы.

По словам представителей компании, специалисты Центра безопасности Max оперативно провели проверку и установили, что упомянутая компиляция данных не имеет никакого отношения к сервису. Более того, злоумышленники ссылаются на несуществующее программное обеспечение, которое мессенджер никогда не использовал.

Что произошло

Сообщение об утечке появилось на одном из популярных форумов даркнета. Неизвестный продавец утверждал, что обладает массивом информации о пользователях Max — более 46 миллионов строк с номерами телефонов, именами и паролями. Он просил за "архив" несколько тысяч долларов в криптовалюте. Эту новость быстро подхватили телеграм-каналы, а затем и СМИ, что и вызвало общественный резонанс.

Реакция компании

Представители Max сразу заявили, что данные обвинения не имеют под собой оснований. В пресс-службе подчеркнули: система защиты данных пользователей многоуровневая и соответствует всем современным требованиям безопасности. Центр безопасности платформы круглосуточно отслеживает любые попытки несанкционированного доступа, а внутренние алгоритмы моментально реагируют на подозрительную активность.

"Эксперты Центра безопасности изучили публикацию — приведённые данные не имеют отношения к Max", — сообщили в компании.

Также было отмечено, что разработчики никогда не использовали программное обеспечение, упомянутое в "утечке". Это, по их мнению, доказывает, что речь идёт о фальсификации с целью дискредитации платформы.

Почему возникают подобные фейки

Сценарии с "утечками" часто становятся инструментом давления или пиара. По мнению киберэкспертов, вымышленная продажа "базы" позволяет мошенникам получить быструю прибыль — они выставляют на продажу несуществующие данные, а затем исчезают. Подобные схемы распространены в даркнете и нередко направлены против популярных сервисов.

Кроме того, атаки информационного характера часто преследуют цель подорвать доверие пользователей. Особенно это актуально для национальных цифровых проектов, которые конкурируют с международными мессенджерами. В случае с Max это могло стать попыткой дискредитировать отечественную платформу на фоне её растущей популярности.

Как работает защита данных в Max

Система безопасности мессенджера построена на принципе "нулевого доверия". Это означает, что даже сотрудники компании не имеют доступа к личным данным пользователей. Шифрование сообщений осуществляется с помощью протоколов, аналогичных тем, что применяются в банковских системах.

Мифы и правда о безопасности мессенджеров

Миф 1: "Если мессенджер государственный, за пользователями следят".

Правда: данные пользователей Max зашифрованы, и даже сотрудники компании не имеют к ним доступа.

Миф 2: "Хакеры могут легко вскрыть любую переписку".

Правда: современные протоколы шифрования делают это практически невозможным.

Миф 3: "Если пишут об утечке — значит, она была".

Правда: фейки часто распространяют конкуренты или мошенники ради выгоды.

Интересный факт

Защиту инфраструктуры обеспечивает Центр кибербезопасности, сертифицированный по международному стандарту ISO/IEC 27001.