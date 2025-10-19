Даркнет всполошился, а зря: что на самом деле стоит за продажей базы мессенджера Max

История с якобы утечкой данных пользователей национального мессенджера Max за последние дни вызвала широкий резонанс. В даркнете действительно появилось объявление о продаже базы с более чем 46 миллионами записей, однако представители платформы уверенно опровергли эти сведения, назвав их ложью и провокацией.
"Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Мax надёжно защищены", — заявили в пресс-службе платформы.
По словам представителей компании, специалисты Центра безопасности Max оперативно провели проверку и установили, что упомянутая компиляция данных не имеет никакого отношения к сервису. Более того, злоумышленники ссылаются на несуществующее программное обеспечение, которое мессенджер никогда не использовал.
Сообщение об утечке появилось на одном из популярных форумов даркнета. Неизвестный продавец утверждал, что обладает массивом информации о пользователях Max — более 46 миллионов строк с номерами телефонов, именами и паролями. Он просил за "архив" несколько тысяч долларов в криптовалюте. Эту новость быстро подхватили телеграм-каналы, а затем и СМИ, что и вызвало общественный резонанс.
Представители Max сразу заявили, что данные обвинения не имеют под собой оснований. В пресс-службе подчеркнули: система защиты данных пользователей многоуровневая и соответствует всем современным требованиям безопасности. Центр безопасности платформы круглосуточно отслеживает любые попытки несанкционированного доступа, а внутренние алгоритмы моментально реагируют на подозрительную активность.
"Эксперты Центра безопасности изучили публикацию — приведённые данные не имеют отношения к Max", — сообщили в компании.
Также было отмечено, что разработчики никогда не использовали программное обеспечение, упомянутое в "утечке". Это, по их мнению, доказывает, что речь идёт о фальсификации с целью дискредитации платформы.
Сценарии с "утечками" часто становятся инструментом давления или пиара. По мнению киберэкспертов, вымышленная продажа "базы" позволяет мошенникам получить быструю прибыль — они выставляют на продажу несуществующие данные, а затем исчезают. Подобные схемы распространены в даркнете и нередко направлены против популярных сервисов.
Кроме того, атаки информационного характера часто преследуют цель подорвать доверие пользователей. Особенно это актуально для национальных цифровых проектов, которые конкурируют с международными мессенджерами. В случае с Max это могло стать попыткой дискредитировать отечественную платформу на фоне её растущей популярности.
Система безопасности мессенджера построена на принципе "нулевого доверия". Это означает, что даже сотрудники компании не имеют доступа к личным данным пользователей. Шифрование сообщений осуществляется с помощью протоколов, аналогичных тем, что применяются в банковских системах.
Миф 1: "Если мессенджер государственный, за пользователями следят".
Правда: данные пользователей Max зашифрованы, и даже сотрудники компании не имеют к ним доступа.
Миф 2: "Хакеры могут легко вскрыть любую переписку".
Правда: современные протоколы шифрования делают это практически невозможным.
Миф 3: "Если пишут об утечке — значит, она была".
Правда: фейки часто распространяют конкуренты или мошенники ради выгоды.
Защиту инфраструктуры обеспечивает Центр кибербезопасности, сертифицированный по международному стандарту ISO/IEC 27001.
