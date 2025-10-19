Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы растягиваются, как струны: стретчинг настраивает тело на гармонию и силу
Горбачёва искала отношения в приложении для знакомств: почему актрису заблокировали через сутки
Выбрасывать герань — преступление против красоты: вот как она спокойно доживёт до весны
Вкус, за который платили золотом: фрукт из древних легенд снова диктует моду на кухне
Смелый макияж: какой оттенок помады сейчас на пике популярности — 5 главных трендов
Я перевернул всю планету: Киркоров раскрыл желание дочери, которое он не смог проигнорировать
Гарнитур как символ скуки: что заменить, чтобы спальня выглядела дорого и современно
Не электрокар и не бензин: гибриды застряли между двух миров
Ваш метаболизм тормозит, даже когда вы спите: 8 привычек, которые мешают худеть

Даркнет всполошился, а зря: что на самом деле стоит за продажей базы мессенджера Max

4:09
Экономика

История с якобы утечкой данных пользователей национального мессенджера Max за последние дни вызвала широкий резонанс. В даркнете действительно появилось объявление о продаже базы с более чем 46 миллионами записей, однако представители платформы уверенно опровергли эти сведения, назвав их ложью и провокацией.

Воровство данных
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Воровство данных

"Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Мax надёжно защищены", — заявили в пресс-службе платформы.

По словам представителей компании, специалисты Центра безопасности Max оперативно провели проверку и установили, что упомянутая компиляция данных не имеет никакого отношения к сервису. Более того, злоумышленники ссылаются на несуществующее программное обеспечение, которое мессенджер никогда не использовал.

Что произошло

Сообщение об утечке появилось на одном из популярных форумов даркнета. Неизвестный продавец утверждал, что обладает массивом информации о пользователях Max — более 46 миллионов строк с номерами телефонов, именами и паролями. Он просил за "архив" несколько тысяч долларов в криптовалюте. Эту новость быстро подхватили телеграм-каналы, а затем и СМИ, что и вызвало общественный резонанс.

Реакция компании

Представители Max сразу заявили, что данные обвинения не имеют под собой оснований. В пресс-службе подчеркнули: система защиты данных пользователей многоуровневая и соответствует всем современным требованиям безопасности. Центр безопасности платформы круглосуточно отслеживает любые попытки несанкционированного доступа, а внутренние алгоритмы моментально реагируют на подозрительную активность.

"Эксперты Центра безопасности изучили публикацию — приведённые данные не имеют отношения к Max", — сообщили в компании.

Также было отмечено, что разработчики никогда не использовали программное обеспечение, упомянутое в "утечке". Это, по их мнению, доказывает, что речь идёт о фальсификации с целью дискредитации платформы.

Почему возникают подобные фейки

Сценарии с "утечками" часто становятся инструментом давления или пиара. По мнению киберэкспертов, вымышленная продажа "базы" позволяет мошенникам получить быструю прибыль — они выставляют на продажу несуществующие данные, а затем исчезают. Подобные схемы распространены в даркнете и нередко направлены против популярных сервисов.

Кроме того, атаки информационного характера часто преследуют цель подорвать доверие пользователей. Особенно это актуально для национальных цифровых проектов, которые конкурируют с международными мессенджерами. В случае с Max это могло стать попыткой дискредитировать отечественную платформу на фоне её растущей популярности.

Как работает защита данных в Max

Система безопасности мессенджера построена на принципе "нулевого доверия". Это означает, что даже сотрудники компании не имеют доступа к личным данным пользователей. Шифрование сообщений осуществляется с помощью протоколов, аналогичных тем, что применяются в банковских системах.

Мифы и правда о безопасности мессенджеров

Миф 1: "Если мессенджер государственный, за пользователями следят".
Правда: данные пользователей Max зашифрованы, и даже сотрудники компании не имеют к ним доступа.

Миф 2: "Хакеры могут легко вскрыть любую переписку".
Правда: современные протоколы шифрования делают это практически невозможным.

Миф 3: "Если пишут об утечке — значит, она была".
Правда: фейки часто распространяют конкуренты или мошенники ради выгоды.

Интересный факт

Защиту инфраструктуры обеспечивает Центр кибербезопасности, сертифицированный по международному стандарту ISO/IEC 27001.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Даркнет всполошился, а зря: что на самом деле стоит за продажей базы мессенджера Max
7 лет — идеальный возраст: Милонов против шестилеток за партой
Невидимый яд на полке: как ароматические свечи и спреи вредят дыханию, мозгу и превращают квартиру в ловушку
Алжир выбрал цифру: страна планирует забыть о бумажных деньгах
Хочешь красивые ноги — перестань сидеть как статуя: эти упражнения спасают от отёков
Медведев раскрыл главный секрет успеха: вот кто помогает ему выстоять в трудные времена
Звезда из пыли веков: самое чистое светило Вселенной раскрывает тайны
Осенняя магия пионов: правильная посадка, после которой кусты оживают
Михаил Ширвиндт встретился с Лаймой Вайкуле в Латвии: о чём они вспоминали после развода ведущего
Всего 6 дел в день — и дом будто из рекламы: феномен 6/10 покоряет интернет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.