Французское вино против санкций: как экспорт находит путь в Россию

1:50
Экономика

Согласно данным Евростата, в августе экспорт французских вин в Россию достиг пикового значения за почти год и составил 1,2 миллиона евро.

Вино
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вино

Рост импорта вина в Россию в конце лета

В конце летнего периода Россия существенно увеличила закупки французского вина, объём которых вырос на треть и достиг 1,2 миллиона евро. Наибольший объём импорта был зафиксирован в сентябре предыдущего года — 1,6 миллиона евро, пишет РИА Новости.

Рост производства игристого вина в России и диверсификация импорта

По данным Роскачества, наблюдается тенденция к увеличению числа отечественных производителей игристого вина. Параллельно с этим, российские компании увеличили объёмы закупок вина из Латвии (на 18%, до 11,7 миллиона евро) и Испании (на 9%, до 1,3 миллиона евро).

Изменения в структуре импорта вина из Евросоюза

Несмотря на то, что Италия остается главным поставщиком вина на российский рынок среди стран ЕС, ее поставки в августе сократились на 25%, составив 16 миллионов евро. Снижение объемов также наблюдалось из Польши (на 17%, до 6,6 миллиона евро), Португалии (на 25%, до 3 миллионов евро) и Германии (почти вдвое, до 1,5 миллиона евро).

Общий объём импорта вина из ЕС

В августе общий объём импорта вина из стран Евросоюза в Россию составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше, чем в июле.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
