Взлёт золота: Россия укрепила свои резервы на фоне мировых турбулентностей

Золотой запас России за последние два года вырос почти на 142 миллиарда долларов.

На 1 октября 2023 года в хранилищах находилось золотых слитков на сумму 140,5 миллиарда, а на 1 октября 2025 года эта цифра увеличилась до 282,1 миллиарда.

Цены на золото

Такой рост стал возможен благодаря ралли на рынке: цены на драгметаллы за этот период выросли более чем в два раза, достигнув 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи за тройскую унцию.

Физическое выражение запаса

При этом в физическом выражении запас немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций (примерно на 6,2 тонны). На 1 сентября он составлял 74,8 миллиона тройских унций, что соответствует 2326,5 тонны.

Доля золота в резервах

Доля золота в резервах на начало октября составила 39,5%. За два года валютная часть запасов выросла на 0,6%, достигнув 431,1 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.