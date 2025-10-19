Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Взлёт золота: Россия укрепила свои резервы на фоне мировых турбулентностей

Экономика

Золотой запас России за последние два года вырос почти на 142 миллиарда долларов.

золотые слитки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
золотые слитки

На 1 октября 2023 года в хранилищах находилось золотых слитков на сумму 140,5 миллиарда, а на 1 октября 2025 года эта цифра увеличилась до 282,1 миллиарда.

 Цены на золото

Такой рост стал возможен благодаря ралли на рынке: цены на драгметаллы за этот период выросли более чем в два раза, достигнув 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи за тройскую унцию.

 Физическое выражение запаса

При этом в физическом выражении запас немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций (примерно на 6,2 тонны). На 1 сентября он составлял 74,8 миллиона тройских унций, что соответствует 2326,5 тонны.

Доля золота в резервах

Доля золота в резервах на начало октября составила 39,5%. За два года валютная часть запасов выросла на 0,6%, достигнув 431,1 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
