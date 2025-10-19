Региональный прорыв: как тюменские предприниматели утирают нос конкурентам на маркетплейсах

За девять месяцев 2025 года продажи предпринимателей из Тюменской области выросли почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info маркетплейс

Этот прирост стал возможен благодаря запуску специального раздела "Сделано в Тюменской области", как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

Динамика в соседних регионах

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) рост составил около 25%, а в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 43%. Число зарегистрированных селлеров из всех трех субъектов увеличилось на 8%.

Популярные категории товаров

Тюменские продавцы формируют наибольшие обороты в категориях "одежда", "красота", "бытовая техника", "товары для животных" и "продукты". В ХМАО лидирующие позиции занимают "одежда", "обувь", "продукты", "красота" и "бельё". В ЯНАО на первом месте находятся "одежда", "красота", "обувь", "белье" и "спортивные товары".

Альтернативные платформы для продаж

На платформе Ozon также представлена аналогичная витрина, где в настоящее время размещено около двух тысяч товаров — от материалов для ремонта до продуктов питания. За время существования раздела оборот его участников увеличился более чем в два раза.

Популярность товаров

На Ozon покупатели чаще всего выбирают товары для строительства и продукты питания. Региональные производители могут бесплатно размещать товары на витрине, обратившись в центр поддержки предпринимателей.