Самый дорогой номер телефона: 8 шестёрок принесли владельцу миллионы

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

На аукционе в Китае был продан номер мобильного телефона China Mobile, заканчивающийся на восемь шестерок (18366666666), за 2,75 млн юаней, что составляет примерно 31,4 млн рублей по курсу на 19 октября 2025 года.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой SMZDM.

Процесс торгов

Аукцион прошел на платформе Alibaba и привлёк внимание 47 000 человек, хотя в нём участвовали всего четыре зарегистрированных участника. Начальная цена была установлена на уровне 2 млн юаней (около 22,8 млн рублей), а для участия в торгах требовался залог в 400 000 юаней (приблизительно 4,6 млн рублей). В ходе 67 ставок цена выросла до конечной суммы.

Информация о номере

Номер привязан к провинции Шаньдун и обслуживается на постоплатном тарифном плане стоимостью 159 юаней (около 1800 рублей) в месяц. При этом на момент аукциона баланс номера был отрицательным — минус 11,74 юаня.

Финансовые риски для победителя

Победитель торгов берет на себя все финансовые риски, связанные с возможным изменением тарифного плана, а также обязательства по урегулированию непогашенных задолженностей по счету, так как оператор связи не компенсирует эти расходы. Участие в торгах подразумевает согласие с текущими и будущими условиями предоставления услуги.

Номера заключительного рейтинга

Этот номер стало одним из самых дорогих в Китае, уступая только рекордному номеру 135 85858585, который был продан за более чем $1 млн (около 81 млн рублей).