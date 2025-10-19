Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновление кожи начинается не с крема: три шага к лицу без фильтров
Цветы, которые смеются морозу в лицо: эти луковицы зимуют прямо в земле и не требуют забот
Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками
Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью
Живые драгоценности планеты: как выглядят бабочки, чьи крылья сводят с ума фотографов
Восстановление точнее, чем швейцарский механизм: реабилитационный фитнес возвращает тело в строй
Двигатель работает, но не радуется жизни: простая капля выдаст качество масла
Американский маршрут — большое открытие: как обычный поезд превращает отпуск в приключение
Инсульт отступает? Брокколи совершает невероятный прорыв в медицине

Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену

2:05
Экономика

Импорт пшеницы в Южную Корею из России за январь-сентябрь 2023 года увеличился в четыре раза, а кукурузы — в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Пшеница
Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пшеница

Согласно данным РИА Новости и корейской статслужбы, за три квартала этого года Сеул закупил кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона долларов, увеличившись в 3,8 раза.

Рейтинг поставщиков в Южную Корею

По итогам трёх кварталов Россия заняла пятое место по поставкам кукурузы в Южную Корею. Топ-5 поставщиков выглядит следующим образом:

  1.  США — 1,46 миллиарда долларов
  2.  Аргентина — 268,7 миллиона долларов
  3. Украина — 160,2 миллиона долларов
  4.  Бразилия — 99,5 миллиона долларов
  5.  Россия

В поставках пшеницы Россия занимает четвёртое место. Вот пятёрка лидеров:

  1. США — 503,2 миллиона долларов
  2. Австралия — 352,6 миллиона долларов
  3. Канада — 50,4 миллиона долларов
  4. Россия
  5. Болгария — 12,1 миллиона долларов

Снижение поставок в сентябре

Тем не менее, по итогам сентября поставки зерна из России в Южную Корею снижаются. В этом месяце было ввезено кукурузы на 4,9 миллиона долларов, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом, хотя в месячном выражении это на 3,7 раза больше. Поставка пшеницы составила 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом выражении и в два раза меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение
Бельё пахнет, как подвал после дождя: один кухонный ингредиент вернёт одежде свежесть
Меган Маркл вызвала шквал критики за сумку с инициалами: почему этот аксессуар назвали безвкусным
Мамонт на пороге возрождения: почему наука уже готова переписать эволюцию
Глубины вернули монстра: редчайшая рыба появилась впервые за 20 лет и напомнила, кто хозяин океана
Новички теряются на трассе, а опытные считают до трёх: простое правило спасает от аварий
Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.