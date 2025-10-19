Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену

Импорт пшеницы в Южную Корею из России за январь-сентябрь 2023 года увеличился в четыре раза, а кукурузы — в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пшеница

Согласно данным РИА Новости и корейской статслужбы, за три квартала этого года Сеул закупил кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона долларов, увеличившись в 3,8 раза.

Рейтинг поставщиков в Южную Корею

По итогам трёх кварталов Россия заняла пятое место по поставкам кукурузы в Южную Корею. Топ-5 поставщиков выглядит следующим образом:

США — 1,46 миллиарда долларов Аргентина — 268,7 миллиона долларов Украина — 160,2 миллиона долларов Бразилия — 99,5 миллиона долларов Россия

В поставках пшеницы Россия занимает четвёртое место. Вот пятёрка лидеров:

США — 503,2 миллиона долларов Австралия — 352,6 миллиона долларов Канада — 50,4 миллиона долларов Россия Болгария — 12,1 миллиона долларов

Снижение поставок в сентябре

Тем не менее, по итогам сентября поставки зерна из России в Южную Корею снижаются. В этом месяце было ввезено кукурузы на 4,9 миллиона долларов, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом, хотя в месячном выражении это на 3,7 раза больше. Поставка пшеницы составила 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом выражении и в два раза меньше по сравнению с предыдущим месяцем.