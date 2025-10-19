Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену

Импорт пшеницы в Южную Корею из России за январь-сентябрь 2023 года увеличился в четыре раза, а кукурузы — в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным РИА Новости и корейской статслужбы, за три квартала этого года Сеул закупил кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона долларов, увеличившись в 3,8 раза.
По итогам трёх кварталов Россия заняла пятое место по поставкам кукурузы в Южную Корею. Топ-5 поставщиков выглядит следующим образом:
В поставках пшеницы Россия занимает четвёртое место. Вот пятёрка лидеров:
Тем не менее, по итогам сентября поставки зерна из России в Южную Корею снижаются. В этом месяце было ввезено кукурузы на 4,9 миллиона долларов, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом, хотя в месячном выражении это на 3,7 раза больше. Поставка пшеницы составила 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом выражении и в два раза меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
