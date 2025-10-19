Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита

Около 20% россиян, приобретающих квартиры на вторичном рынке, делают первоначальный взнос более 70% от стоимости жилья, согласно данным компании "Этажи".
Заместитель руководителя ипотечного департамента Татьяна Решетникова отмечает, что на вторичном рынке доля сделок с микроипотекой оставалась высокой, достигая пиковых значений в 22% в июле. После смягчения кредитной политики ЦБ этот показатель снизился на 2% из-за роста займов с минимальным первоначальным взносом.
Высокие ставки по ипотечным кредитам делают кредиты с небольшим привлечением заёмных средств оправданными, так как это позволяет быстро погасить долг и минимизировать переплату.
Эксперты "Этажей" оценили срок погашения ипотеки на основе арендных платежей, когда заёмные средства составляют только 30% от стоимости жилья. Лидером стал Екатеринбург — срок составляет 5,6 года, далее идут Челябинск (5,8 года) и Новосибирск (6,1 года). Сроки погашения в других городах:
В среднем по России срок выплаты ипотеки при ставке 20% составляет 7,6 года. При снижении ставки до 18% он сократится до 6,8 года, а до 10% — до пяти лет. Возможность рефинансирования может существенно сократить время выплаты, пишут Известия.
Решетникова подчеркивает, что сдача квартир в аренду после покупки становится всё более популярной в России. Это помогает снизить переплату по ипотеке, позволяя заемщикам частично досрочно погасить кредит и дождаться более выгодных условий рефинансирования. Этот тренд наблюдался и в 2014–2015 годах, когда ставки по ипотеке также были высокими.
