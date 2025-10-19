Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита

Экономика

Около 20% россиян, приобретающих квартиры на вторичном рынке, делают первоначальный взнос более 70% от стоимости жилья, согласно данным компании "Этажи".

Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E)
 Статистика сделок и микроипотека

Заместитель руководителя ипотечного департамента Татьяна Решетникова отмечает, что на вторичном рынке доля сделок с микроипотекой оставалась высокой, достигая пиковых значений в 22% в июле. После смягчения кредитной политики ЦБ этот показатель снизился на 2% из-за роста займов с минимальным первоначальным взносом.

 Обоснование небольших кредитов

Высокие ставки по ипотечным кредитам делают кредиты с небольшим привлечением заёмных средств оправданными, так как это позволяет быстро погасить долг и минимизировать переплату.

 Сроки погашения ипотеки в мегаполисах

Эксперты "Этажей" оценили срок погашения ипотеки на основе арендных платежей, когда заёмные средства составляют только 30% от стоимости жилья. Лидером стал Екатеринбург — срок составляет 5,6 года, далее идут Челябинск (5,8 года) и Новосибирск (6,1 года). Сроки погашения в других городах:

  •  Ростов-на-Дону, Пермь — 7,2 года,
  •  Волгоград — 7,5 года,
  •  Краснодар — 7,6 года,
  •  Самара — 7,9 года,
  •  Красноярск — 8 лет,
  •  Нижний Новгород — 8,4 года,
  •  Омск — 8,5 года,
  •  Воронеж — 9,4 года,
  •  Уфа — 11,6 года,
  •  Москва, Казань — 11,9 года,
  •  Санкт-Петербург — 13,5 года.

 Влияние процентной ставки на срок погашения

В среднем по России срок выплаты ипотеки при ставке 20% составляет 7,6 года. При снижении ставки до 18% он сократится до 6,8 года, а до 10% — до пяти лет. Возможность рефинансирования может существенно сократить время выплаты, пишут Известия.

 Тренды на рынке ипотеки

Решетникова подчеркивает, что сдача квартир в аренду после покупки становится всё более популярной в России. Это помогает снизить переплату по ипотеке, позволяя заемщикам частично досрочно погасить кредит и дождаться более выгодных условий рефинансирования. Этот тренд наблюдался и в 2014–2015 годах, когда ставки по ипотеке также были высокими.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
