США рискуют повторить 2019 год: шатдаун грозит миллионам американцев пустыми холодильниками

В США растёт обеспокоенность последствиями приостановки работы федерального правительства. Из-за шатдауна около 42 миллионов американцев могут лишиться выплат по программе продовольственной помощи SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) уже в ноябре.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info Супермаркет

"Резервный фонд Программы дополнительной продовольственной помощи может быть исчерпан уже через две недели", — сообщили журналисты, ссылаясь на заявление представителей Министерства сельского хозяйства США (USDA).

SNAP — основа продовольственной поддержки в США

SNAP является крупнейшей федеральной программой продовольственной помощи в стране. По данным USDA, ею пользуется примерно каждый восьмой американец, включая около 13 миллионов детей. Получатели получают электронные карты EBT, с помощью которых оплачивают продукты питания, как сообщает телекомпания CNN.

Министерство сельского хозяйства ежемесячно распределяет около 8 миллиардов долларов на выплаты, но в условиях шатдауна действует только резервный фонд, объём которого оценивается примерно в 6 миллиардов долларов. Эти средства могут закончиться к середине ноября, если Конгресс не примет временный закон о финансировании.

"Если Конгресс не согласует временное финансирование, Министерство сельского хозяйства США может столкнуться с нехваткой средств уже к середине ноября", — заявила представитель USDA Кейтси Д'Арси.

Причины шатдауна

Частичная приостановка работы правительства США началась 1 октября, после того как республиканцы и демократы не смогли договориться о федеральном бюджете. Основные разногласия касаются расходов на здравоохранение, миграционную политику и оборону.

Политическое противостояние между двумя партиями вновь поставило под угрозу функционирование государственных программ, от которых напрямую зависят миллионы американцев.

Кому грозит остановка выплат

По данным USDA, в ноябре общий объём выплат по SNAP должен составить около 8 миллиардов долларов, что превышает текущие резервы ведомства. В случае затяжного шатдауна миллионы семей с низким доходом, включая пенсионеров, родителей-одиночек и ветеранов, могут остаться без поддержки.

Некоторые штаты, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Техас, уже начали разрабатывать планы временной поддержки населения, чтобы избежать перебоев с выдачей продовольственных карт.

Таблица: ключевые данные о SNAP (2024 год)

Показатель Значение Получатели SNAP 42 млн человек Из них — дети 13 млн Ежемесячный объём выплат около $8 млрд Резервный фонд около $6 млрд Возможный срок исчерпания 2-3 недели

Что такое шатдаун

Шатдаун - это временная приостановка работы федерального правительства США, вызванная отсутствием утверждённого бюджета. Финансирование прекращается для всех госструктур, кроме критически важных служб — армии, полиции, экстренных служб и здравоохранения.

Последний затяжной шатдаун в США произошёл с декабря 2018 по январь 2019 года и длился 35 дней, став самым продолжительным в истории страны. Тогда задержки в выплатах затронули более 800 тысяч федеральных служащих и десятки социальных программ.

Возможные шаги правительства

По данным CNN, Министерство сельского хозяйства США рассматривает возможность временного перераспределения средств между программами для продления выплат ещё на несколько недель. Однако представители ведомства предупреждают, что без нового бюджета эти меры не позволят избежать дефицита.

Эксперты предупреждают, что даже кратковременные перебои могут привести к росту продовольственной неустойчивости в США, особенно в регионах с низким уровнем доходов.

Исторический контекст

Программа SNAP была создана в 1964 году как часть Закона о продовольственной помощи.

В 2023 году на неё было выделено $119 млрд федеральных средств.

Во время шатдауна 2019 года выплаты по SNAP были задержаны, но не остановлены полностью.

Три интересных факта

Каждый восьмой американец получает помощь по SNAP.

Более половины участников программы — женщины и дети.

Средняя сумма ежемесячной помощи составляет около $180 на человека.