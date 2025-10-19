Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новички теряются на трассе, а опытные считают до трёх: простое правило спасает от аварий
Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
Когда чужие руки пишут от имени любви: странный поворот истории Джигана и Самойловой
Прикус оказался виновником гайморита: как ротовое дыхание подрывает иммунитет
Подкормка по-деревенски: старый способ, который делает сливу щедрой и сладкой
Замок, который будто вырос из скалы: место под Веной, где оживает Средневековье

США рискуют повторить 2019 год: шатдаун грозит миллионам американцев пустыми холодильниками

4:47
Экономика

В США растёт обеспокоенность последствиями приостановки работы федерального правительства. Из-за шатдауна около 42 миллионов американцев могут лишиться выплат по программе продовольственной помощи SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) уже в ноябре.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Супермаркет

"Резервный фонд Программы дополнительной продовольственной помощи может быть исчерпан уже через две недели", — сообщили журналисты, ссылаясь на заявление представителей Министерства сельского хозяйства США (USDA).

SNAP — основа продовольственной поддержки в США

SNAP является крупнейшей федеральной программой продовольственной помощи в стране. По данным USDA, ею пользуется примерно каждый восьмой американец, включая около 13 миллионов детей. Получатели получают электронные карты EBT, с помощью которых оплачивают продукты питания, как сообщает телекомпания CNN.

Министерство сельского хозяйства ежемесячно распределяет около 8 миллиардов долларов на выплаты, но в условиях шатдауна действует только резервный фонд, объём которого оценивается примерно в 6 миллиардов долларов. Эти средства могут закончиться к середине ноября, если Конгресс не примет временный закон о финансировании.

"Если Конгресс не согласует временное финансирование, Министерство сельского хозяйства США может столкнуться с нехваткой средств уже к середине ноября", — заявила представитель USDA Кейтси Д'Арси.

Причины шатдауна

Частичная приостановка работы правительства США началась 1 октября, после того как республиканцы и демократы не смогли договориться о федеральном бюджете. Основные разногласия касаются расходов на здравоохранение, миграционную политику и оборону.

Политическое противостояние между двумя партиями вновь поставило под угрозу функционирование государственных программ, от которых напрямую зависят миллионы американцев.

Кому грозит остановка выплат

По данным USDA, в ноябре общий объём выплат по SNAP должен составить около 8 миллиардов долларов, что превышает текущие резервы ведомства. В случае затяжного шатдауна миллионы семей с низким доходом, включая пенсионеров, родителей-одиночек и ветеранов, могут остаться без поддержки.

Некоторые штаты, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Техас, уже начали разрабатывать планы временной поддержки населения, чтобы избежать перебоев с выдачей продовольственных карт.

Таблица: ключевые данные о SNAP (2024 год)

Показатель Значение
Получатели SNAP 42 млн человек
Из них — дети 13 млн
Ежемесячный объём выплат около $8 млрд
Резервный фонд около $6 млрд
Возможный срок исчерпания 2-3 недели

Что такое шатдаун

Шатдаун - это временная приостановка работы федерального правительства США, вызванная отсутствием утверждённого бюджета. Финансирование прекращается для всех госструктур, кроме критически важных служб — армии, полиции, экстренных служб и здравоохранения.

Последний затяжной шатдаун в США произошёл с декабря 2018 по январь 2019 года и длился 35 дней, став самым продолжительным в истории страны. Тогда задержки в выплатах затронули более 800 тысяч федеральных служащих и десятки социальных программ.

Возможные шаги правительства

По данным CNN, Министерство сельского хозяйства США рассматривает возможность временного перераспределения средств между программами для продления выплат ещё на несколько недель. Однако представители ведомства предупреждают, что без нового бюджета эти меры не позволят избежать дефицита.

Эксперты предупреждают, что даже кратковременные перебои могут привести к росту продовольственной неустойчивости в США, особенно в регионах с низким уровнем доходов.

Исторический контекст

  • Программа SNAP была создана в 1964 году как часть Закона о продовольственной помощи.
  • В 2023 году на неё было выделено $119 млрд федеральных средств.
  • Во время шатдауна 2019 года выплаты по SNAP были задержаны, но не остановлены полностью.

Три интересных факта

  • Каждый восьмой американец получает помощь по SNAP.
  • Более половины участников программы — женщины и дети.
  • Средняя сумма ежемесячной помощи составляет около $180 на человека.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Домашние животные
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса
Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер
Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник
Подстаканники устали от грязи и монет: одно простое решение перевернуло уборку
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты
Витамины против токсинов: чем на самом деле опасен домашний борщ
Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры
Открытие в медицине: секретная часть ДНК, вызывающая болезни, побеждена
США рискуют повторить 2019 год: шатдаун грозит миллионам американцев пустыми холодильниками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.