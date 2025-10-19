Не спешите в суд: дачная амнистия снова продлена — как успеть оформить имущество

Программа, позволяющая россиянам легализовать свои земельные участки и постройки в упрощённом порядке, будет действовать до 1 марта 2031 года. Это закреплено в Федеральном законе № 478-ФЗ от 30 декабря 2021 года и подтверждено поправками, внесёнными в феврале 2024 года. Благодаря решению властей миллионы граждан смогут без суда и лишней бюрократии оформить права на дома, землю и объекты общего пользования в садоводческих товариществах.
"Продление "дачной амнистии" позволяет гражданам в упрощённом порядке без бумажной волокиты и судебных разбирательств оформить права на имущество общего пользования с минимальными затратами", — сообщили в пресс-службе Росреестра.
Программа действует в России с 1 сентября 2006 года. Её главная цель — предоставить владельцам дачных участков, садовых и жилых домов возможность узаконить своё имущество, построенное или приобретённое без официального оформления документов.
"Основная задача закона — защитить добросовестных владельцев недвижимости и снять избыточные бюрократические барьеры", — пояснила депутат Госдумы, председатель комитета по жилищной политике Галина Хованская в интервью Российской газете.
Первоначально завершение программы планировалось на январь 2024 года, однако Государственная дума и Совет Федерации поддержали предложение о продлении срока действия до 2031 года.
Закон устанавливает несколько категорий имущества, на которые распространяется упрощённый порядок:
"Закон распространяется на здания и сооружения, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих товариществ, возведённые до 2004 года", — уточнили в Росреестре в беседе с корреспондентом ТАСС.
По данным Росреестра, с момента запуска программы в 2006 году россияне оформили более 16 миллионов прав собственности.
Более половины всех зарегистрированных прав (около 8,3 млн) приходятся на период до 2011 года, когда "дачная амнистия" пользовалась максимальной популярностью.
"С 2006 года по 'дачной амнистии' оформлено свыше 16 миллионов прав. Программа доказала свою эффективность и востребованность", — отметила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова в официальном комментарии агентству РИА Новости.
|Категория объектов
|Количество прав
|Период регистрации
|Земельные участки
|7,8 млн
|2006-2024 гг.
|Индивидуальные жилые дома
|4,7 млн
|2006-2024 гг.
|Садовые дома
|3,5 млн
|2006-2024 гг.
|Всего
|16 млн
|-
Продление действия "дачной амнистии" решает сразу несколько задач:
"Продление программы — это шаг навстречу людям, позволяющий им оформить права собственности без лишних трат и очередей", — подчеркнул представитель Росреестра в разговоре с журналистами "Российской газеты".
Процедура не требует разрешения на строительство или акта ввода в эксплуатацию, что делает оформление максимально простым.
Ошибка: не оформить дом или участок, считая, что старые документы действуют автоматически.
Последствие: невозможно продать, подарить или передать объект по наследству.
Альтернатива: зарегистрировать имущество до 1 марта 2031 года по упрощённой процедуре.
Ошибка: не оформлять имущество общего пользования в СНТ.
Последствие: сложности с управлением имуществом товарищества и доступом к коммунальной инфраструктуре.
Альтернатива: подать коллективное заявление от имени СНТ.
Эксперты считают, что при необходимости программа может быть пролонгирована. Однако представители Росреестра подчёркивают, что нынешний срок — достаточный, чтобы все граждане смогли завершить оформление своего имущества.
