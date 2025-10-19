Россия открывает двери: как программа переселения помогает репатриантам обрести новую жизнь

С начала года более 12 тыс. человек, проживающих за рубежом, подали заявки в МВД о переезде в Россию по государственной программе.
Об этом сообщили в Миграционной службе МВД РФ.
По данным ведомства, в 2025 году с заявлениями об участии в государственной программе по добровольному переселению в Россию обратились 12 500 человек, согласно ТАСС.
Первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами и соотечественниками, полковник полиции Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации с возможной депортацией граждан России из стран Прибалтики.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил помощь жителям Латвии, которых хотят выдворить из страны, и пригласил их переехать в регион.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.