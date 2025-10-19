Россия открывает двери: как программа переселения помогает репатриантам обрести новую жизнь

С начала года более 12 тыс. человек, проживающих за рубежом, подали заявки в МВД о переезде в Россию по государственной программе.

Фото: commons.wikimedia.org by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Российский паспорт

Об этом сообщили в Миграционной службе МВД РФ.

Заявления на участие в программе

По данным ведомства, в 2025 году с заявлениями об участии в государственной программе по добровольному переселению в Россию обратились 12 500 человек, согласно ТАСС.

Оценка ситуации с депортацией

Первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами и соотечественниками, полковник полиции Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации с возможной депортацией граждан России из стран Прибалтики.

Поддержка для выселяемых

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил помощь жителям Латвии, которых хотят выдворить из страны, и пригласил их переехать в регион.