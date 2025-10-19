Финансовый прорыв: эти работники в Челябинской области стали получать на 69% больше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Экономика

В Челябинской области в III квартале 2025 года отмечен значительный рост зарплат для геодезистов, водителей общественного транспорта и сушистов — на 69% по сравнению с 2024 годом.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Об этом сообщили исследователи сервиса "Авито Работа".

 Средние зарплатные предложения

Эксперты проанализировали средние зарплатные предложения на рабочие и линейные специальности. В конце лета — начале осени геодезистам предлагали в среднем 155,8 тысячи рублей — это на 69% больше, чем в прошлом году. Аналогичный рост наблюдается и у водителей общественного транспорта с зарплатой в среднем 99,2 тысячи рублей. Сушистам предлагают до 81,3 тысячи рублей.

 Общий рост зарплат

В целом по области уровень средних предлагаемых зарплат вырос на 18% и достиг 75,7 тысячи рублей при фиксированном графике работы.

 Факторы роста зарплат

Эксперты подчеркивают, что на рост зарплат влияет несколько факторов, одним из которых является устойчивый спрос на квалифицированных рабочих.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
