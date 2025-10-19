Финансовый прорыв: эти работники в Челябинской области стали получать на 69% больше

В Челябинской области в III квартале 2025 года отмечен значительный рост зарплат для геодезистов, водителей общественного транспорта и сушистов — на 69% по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщили исследователи сервиса "Авито Работа".
Эксперты проанализировали средние зарплатные предложения на рабочие и линейные специальности. В конце лета — начале осени геодезистам предлагали в среднем 155,8 тысячи рублей — это на 69% больше, чем в прошлом году. Аналогичный рост наблюдается и у водителей общественного транспорта с зарплатой в среднем 99,2 тысячи рублей. Сушистам предлагают до 81,3 тысячи рублей.
В целом по области уровень средних предлагаемых зарплат вырос на 18% и достиг 75,7 тысячи рублей при фиксированном графике работы.
Эксперты подчеркивают, что на рост зарплат влияет несколько факторов, одним из которых является устойчивый спрос на квалифицированных рабочих.
